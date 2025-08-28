DOLAR
Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İŞKUR ortaklığıyla 6 aylık TYP personel alımı; başvurular 1-5 Eylül 2025, kura 11 Eylül 2025'te Meram Gençlik Merkezi'nde.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 15:25
Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Konya'da İŞKUR ve GSB Ortaklığında 6 Aylık TYP İstihdamı Başladı

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliğiyle yürütülen Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, ildeki tesis ve öğrenci yurtlarında görevlendirilmek üzere geçici personel alımı yapılacağı duyuruldu. Programın 6 ay süreceği açıklandı.

Başvuru Tarihleri ve Kanalları

İstihdam edilmek isteyen adaylar için başvurular, 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayıp 5 Eylül 2025 Cuma mesai bitiminde sona erecek. Başvurular beş günlük süre içinde tamamlanmalıdır.

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Adaylar başvurularını şu kanallardan gerçekleştirebilecek:

- esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden online,

- e-Devlet kapısı aracılığıyla İŞKUR hizmetleri menüsünden,

- Alo 170 iletişim hattını arayarak,

- Şahsen Konya İŞKUR İl Müdürlüğü'ne giderek.

Kura Çekimi ve Sonuçların Açıklanması

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasından seçilecek personel, şeffaflık ilkesi doğrultusunda noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecek. Kura, yoğun katılım beklentisiyle 11 Eylül 2025 Perşembe günü saat 14.00'te Meram Gençlik Merkezi'nde halka açık olarak düzenlenecek.

Kura sonuçları ile işe girmeye hak kazanan asil ve yedek listeler, çekimin ardından ilgili kurumların resmi internet siteleri üzerinden kamuoyuna duyurulacak.

Kimler Başvurabilir? TYP Katılım Şartları

Programa başvuracak adayların İŞKUR tarafından belirlenen temel şartları taşıması gerekiyor. Aranan nitelikler şunlardır:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Başvuru tarihi itibarıyla İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Herhangi bir kurumdan emeklilik veya malullük aylığı almıyor olmak,

- Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç),

- Programın uygulanacağı adreste (Konya) ikamet ediyor olmak.

Ayrıca programda gelir şartı bulunuyor: başvuru yapacak adayın yaşadığı hanedeki toplam gelirin net asgari ücretin bir buçuk katını aşmaması gerekiyor.

