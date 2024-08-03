Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Konya'da İsrail'in Saldırılarına Karşı Protesto Gösterisi

Konya'da gerçekleştirilen büyük mitingle Filistin'e yönelik saldırılar kınandı. Başkan Altay, birlik çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 20:59
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 21:19
Konya'da İsrail'in Saldırılarına Karşı Protesto Gösterisi

Konya'da Önemli Protesto Gösterisi

Konya'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı on binlerce kişinin katılımıyla büyük bir miting düzenlendi. Gösteri Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde Mevlana Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Başkan Altay'dan Çarpıcı Açıklamalar

Etkinlik, Sultan Selim Camisi önünde Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Göstericiler, "Kahrolsun Siyonizm", "Aksa özgürleşecek" sloganları atarak Filistin ve Türk bayrakları taşıdı.

Meydanın tam ortasında, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin resmi olan bir platform kuruldu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, burada yaptığı konuşmada takipçilerine seslendi:

"Dünya üzerindeki tüm mazlumlar için bir araya gelen herkesi Konya'dan selamlıyorum. Filistin'in yiğit evladı, büyük komutan, örnek bir hayat yaşadı ve rabbine kavuştu. Bize düşen onun mirasına sahip çıkmaktır."

Birlik Çağrısı

Altay, konuşmasında İslam dünyasına da birlik çağrısında bulunarak:

"İsrail, kana doymuyor. Bilmiyor ki ne kadar öldürürseniz öldürün, Filistin halkının yürüyüşünü asla durduramayacaksınız. Şehit Heniyye'nin intikamını alacağız."

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'ndan Adem Ceylan ise, İslam liderlerine birlikte hareket etme çağrısı yaptı. Protestoya ayrıca AK Parti milletvekilleri Tahir Akyürek, Latif Selvi ve ilçe belediye başkanları da katıldı.

Konya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları on binlerce kişinin katıldığı mitingle protesto...

Konya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları on binlerce kişinin katıldığı mitingle protesto edildi. Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde Mevlana Meydanı'ndaki tarihi ⁠Sultan Selim Camisi önündeki gösteriye on binlerce kişi katıldı.

Konya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları on binlerce kişinin katıldığı mitingle protesto...

Konya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları on binlerce kişinin katıldığı mitingle protesto edildi. Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde Mevlana Meydanı'ndaki tarihi ⁠Sultan Selim Camisi önündeki gösteriye on binlerce kişi katıldı.

Konya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları on binlerce kişinin katıldığı mitingle protesto...

Konya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları on binlerce kişinin katıldığı mitingle protesto edildi. Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde Mevlana Meydanı'ndaki tarihi ⁠Sultan Selim Camisi önündeki gösteriye on binlerce kişi katıldı.

Konya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları on binlerce kişinin katıldığı mitingle protesto...

Konya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları on binlerce kişinin katıldığı mitingle protesto edildi. Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde Mevlana Meydanı'ndaki tarihi ⁠Sultan Selim Camisi önündeki gösteriye on binlerce kişi katıldı.

Konya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları on binlerce kişinin katıldığı mitingle protesto...

Konya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları on binlerce kişinin katıldığı mitingle protesto edildi. Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde Mevlana Meydanı'ndaki tarihi ⁠Sultan Selim Camisi önündeki gösteriye on binlerce kişi katıldı.

Konya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları on binlerce kişinin katıldığı mitingle protesto...

Konya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları on binlerce kişinin katıldığı mitingle protesto edildi. Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde Mevlana Meydanı'ndaki tarihi ⁠Sultan Selim Camisi önündeki gösteriye on binlerce kişi katıldı.

Konya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları on binlerce kişinin katıldığı mitingle protesto...

Konya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları on binlerce kişinin katıldığı mitingle protesto edildi. Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde Mevlana Meydanı'ndaki tarihi ⁠Sultan Selim Camisi önündeki gösteriye on binlerce kişi katıldı.

Konya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları on binlerce kişinin katıldığı mitingle protesto...

Konya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları on binlerce kişinin katıldığı mitingle protesto edildi. Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde Mevlana Meydanı'ndaki tarihi ⁠Sultan Selim Camisi önündeki gösteriye on binlerce kişi katıldı.

Konya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları on binlerce kişinin katıldığı mitingle protesto...

Konya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları on binlerce kişinin katıldığı mitingle protesto edildi. Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde Mevlana Meydanı'ndaki tarihi ⁠Sultan Selim Camisi önündeki gösteriye on binlerce kişi katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!