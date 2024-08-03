Konya'da İsrail'in Saldırılarına Karşı Protesto Gösterisi

Konya'da Önemli Protesto Gösterisi

Konya'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı on binlerce kişinin katılımıyla büyük bir miting düzenlendi. Gösteri Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde Mevlana Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Başkan Altay'dan Çarpıcı Açıklamalar

Etkinlik, Sultan Selim Camisi önünde Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Göstericiler, "Kahrolsun Siyonizm", "Aksa özgürleşecek" sloganları atarak Filistin ve Türk bayrakları taşıdı.

Meydanın tam ortasında, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin resmi olan bir platform kuruldu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, burada yaptığı konuşmada takipçilerine seslendi:

"Dünya üzerindeki tüm mazlumlar için bir araya gelen herkesi Konya'dan selamlıyorum. Filistin'in yiğit evladı, büyük komutan, örnek bir hayat yaşadı ve rabbine kavuştu. Bize düşen onun mirasına sahip çıkmaktır."

Birlik Çağrısı

Altay, konuşmasında İslam dünyasına da birlik çağrısında bulunarak:

"İsrail, kana doymuyor. Bilmiyor ki ne kadar öldürürseniz öldürün, Filistin halkının yürüyüşünü asla durduramayacaksınız. Şehit Heniyye'nin intikamını alacağız."

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'ndan Adem Ceylan ise, İslam liderlerine birlikte hareket etme çağrısı yaptı. Protestoya ayrıca AK Parti milletvekilleri Tahir Akyürek, Latif Selvi ve ilçe belediye başkanları da katıldı.

Konya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları on binlerce kişinin katıldığı mitingle protesto edildi. Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde Mevlana Meydanı'ndaki tarihi ⁠Sultan Selim Camisi önündeki gösteriye on binlerce kişi katıldı.

Konya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları on binlerce kişinin katıldığı mitingle protesto edildi. Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde Mevlana Meydanı'ndaki tarihi ⁠Sultan Selim Camisi önündeki gösteriye on binlerce kişi katıldı.

Konya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları on binlerce kişinin katıldığı mitingle protesto edildi. Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde Mevlana Meydanı'ndaki tarihi ⁠Sultan Selim Camisi önündeki gösteriye on binlerce kişi katıldı.

Konya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları on binlerce kişinin katıldığı mitingle protesto edildi. Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde Mevlana Meydanı'ndaki tarihi ⁠Sultan Selim Camisi önündeki gösteriye on binlerce kişi katıldı.

Konya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları on binlerce kişinin katıldığı mitingle protesto edildi. Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde Mevlana Meydanı'ndaki tarihi ⁠Sultan Selim Camisi önündeki gösteriye on binlerce kişi katıldı.

Konya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları on binlerce kişinin katıldığı mitingle protesto edildi. Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde Mevlana Meydanı'ndaki tarihi ⁠Sultan Selim Camisi önündeki gösteriye on binlerce kişi katıldı.

Konya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları on binlerce kişinin katıldığı mitingle protesto edildi. Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde Mevlana Meydanı'ndaki tarihi ⁠Sultan Selim Camisi önündeki gösteriye on binlerce kişi katıldı.

Konya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları on binlerce kişinin katıldığı mitingle protesto edildi. Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde Mevlana Meydanı'ndaki tarihi ⁠Sultan Selim Camisi önündeki gösteriye on binlerce kişi katıldı.

Konya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları on binlerce kişinin katıldığı mitingle protesto edildi. Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde Mevlana Meydanı'ndaki tarihi ⁠Sultan Selim Camisi önündeki gösteriye on binlerce kişi katıldı.