Konya'da Kadın Cinayeti: Zanlı Tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde, Dilek Ş. (35) adındaki bir kadının bıçakla öldürülmesi olayı sonrası zanlı B.E. (44) tutuklandı.

Olay, Yeni Mahalle Şehit Osman Aydoğan Sokak’ta bir evde meydana geldi. Dilek Ş., tartıştığı B.E. tarafından bıçaklandı. Olay sonrası B.E.'nin ihbarı üzerine polis ekipleri hemen olay yerine intikal etti ve Dilek Ş.'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Dilek Ş'nin cenazesi Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polise teslim olan B.E., Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yapılan sorgulamanın ardından hakimlik kararıyla B.E. tutuklandı. Bu üzücü cinayet, ilçede büyük bir infiale neden oldu.