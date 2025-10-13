Konya'da Kanalizasyon Borusuna Sıkışan Köpek Yavrusu 6 Saatte Kurtarıldı

Konya'da 'Sütlaç' adlı köpek yavrusu, itfaiye ve KOSKİ ekiplerinin 6 saatlik çalışmasıyla kanalizasyon borusundan sağ salim çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 13.10.2025 23:25
Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 23:25
Konya'da itfaiye ekipleri, kanalizasyon borusuna sıkışan köpek yavrusunu 6 saatlik titiz bir çalışma sonucu kurtardı. Olay, Merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Galericiler Sitesi'nde meydana geldi.

Olayın gelişimi

Oto galericilik yapan Harun Başoğlu, dün akşam saatlerinde "Sütlaç" adlı köpeğinin kaybolduğunu fark etti. Sabah saatlerinde arama yapan Başoğlu, komşu esnafın kanalizasyon borusundan ses geldiğini söylemesi üzerine itfaiyeye haber verdi.

Başoğlu, kamera kayıtlarına bakıldığında köpeğin 10 metrekarelik alanda kaybolduğunu gördüklerini belirtti.

İtfaiyenin müdahalesi

Konya İtfaiyesi Daire Başkanlığı Eğitim Çavuşu Hasan Hüseyin Gültekin, ihbarın öğleden sonra geldiğini ve ekiplerin hızlı şekilde olay yerine intikal ettiğini söyledi. Olay yerine ilk ulaştıklarında köpeğin canlı olup olmadığını kontrol ettiklerini, daha sonra bir ses duyduklarını aktardı.

Gültekin, yer tespitini 20 metre uzunluğundaki yılan kameramızla yaptıklarını ve KOSKİ ekipleriyle birlikte yürütülen 6 saatlik çalışmanın sonunda köpeği bulunduğu yerden canlı şekilde çıkarmayı başardıklarını ifade etti.

Sahibinin teşekkürleri

Başoğlu, köpeğin bir müşteriye araç tanıtırken gözünün önünden kaybolduğunu, oyun meraklısı olduğunu ve itfaiye ekipleri sayesinde köpeğinin kurtarıldığını belirtti. Emeği geçen tüm ekipler için teşekkür etti.

Konya'da itfaiye ekipleri, kanalizasyon borusuna sıkışan köpek yavrusunu 6 saatlik çalışmayla kurtardı.

