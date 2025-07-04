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Konya'da Kayıp Turgut Güneş'in Ölümü: Karı Koca Tutuklandı

Konya'da kaybolan Turgut Güneş'in cesedinin bulunmasının ardından karı koca tutuklandı. Cinayeti itiraf ettiler.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 22:01
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 22:01
Konya'da Kayıp Turgut Güneş'in Ölümü: Karı Koca Tutuklandı

Olayın Detayları

Konya'nın Altınekin ilçesinde, dağlık alanda ceset bulunması üzerine pek çok ayrıntı gün yüzüne çıktı. Elde edilen bilgilere göre, yaklaşık bir hafta önce kaybolan Turgut Güneş (40), bulunduğunda hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili olarak R.Ş. (36) ve A.Ş. (42) isimli karı koca tutuklandı.

Cinayet İtirafı

Polis ve jandarma ekipleri, Turgut Güneş'in bulunması için başlattığı arama çalışmaları sonucunda, Güneş'in cesedini Selçuklu ilçesi Sulutaş Mahallesi'nde gömülü halde buldu. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, R.Ş. ve A.Ş.'nin Güneş'i evlerinde boğarak öldürdükleri ve cesedini bu alana gömdüklerini itiraf ettiği bildirildi.

Adli Süreç Başladı

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çift, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Turgut Güneş'in ailesinin kaybı için yaşadığı acı büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Konya’da dağlık alanda ceset bulunmasıyla ilgili karı koca tutuklandı.

Konya’da dağlık alanda ceset bulunmasıyla ilgili karı koca tutuklandı.

Konya’da dağlık alanda ceset bulunmasıyla ilgili karı koca tutuklandı.

Konya’da dağlık alanda ceset bulunmasıyla ilgili karı koca tutuklandı.

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