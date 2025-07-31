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Konya'da Kıraç Araziler Lavanta ile Şaha Kalktı

Konya'da kıraç toprakların değerlendirilmesiyle lavanta üretimi artış gösteriyor, çiftçilerin yüzü gülüyor.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 11:21
Konya'da Kıraç Araziler Lavanta ile Şaha Kalktı

Lavanta Üretimi ile Kıraç Araziler Kazanıyor

Konya ve çevresinde kıraç arazilerin ekonomiye kazandırılması amacıyla başlatılan lavanta üretimi, Güneysınır ilçesinde kurulan distilasyon tesisi ile önemli bir ivme kazanıyor. Kent genelinde alternatif bir ürün olarak ekimine başlanan lavanta, haziran-temmuz döneminde sergilediği mor çiçekleriyle hem tarımsal üretimi hem de turizmi destekliyor.

Yenilikçi Proje ve Destekler

Konya Büyükşehir Belediyesi ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın destekleri ile Güneysınır'da kurulan tesis, hasat sonrası lavantayı işleyerek lavanta yağını elde ediyor ve bu ürün ilaç ve kozmetik sanayisinde değerlendiriliyor.

Çiftçiler için Yeni Bir Gelir Kapısı

Güneysınır Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin Başkanı Mustafa Kurşun, 2020 yılında kurulan tesisin sadece lavanta değil, aynı zamanda kekik, ada çayı ve nane gibi tıbbi aromatik bitkilerin yağlarını da çıkardığını belirtti. Kurşun, bölgeden toplamda 60 civarında üreticinin lavanta getirip, burada işlendiğini ifade etti. Hasat sezonunda yaklaşık 100 ton tıbbi aromatik bitki işlenirken, bu durum çiftçiler için önemli bir gelir kaynağı oluşturmaktadır.

Lavanta Yağı Üretiminde Artış

Kıraç arazilerin değerlenmesi için başlatılan projenin, Güneysınır'ın ekonomisine büyük katkı sağladığını dile getiren Kurşun, yılda yaklaşık 2,5-3 ton lavanta yağı üretimi yapıldığını vurguladı. Temizlik maddeleri için kullanılan lavantanın petrol fiyatı 1000 TL, kozmetik sektöründe kullanılan lavantanın fiyatı ise 2000-2500 TL arasında değişiyor.

Çiftçilerin Düşünceleri

Küçük üreticiler de lavanta yetiştirimini memnuniyetle karşılıyor. Gülağaç Mahallesi'nden çiftçi Abdulkadir Susam, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği fide desteğiyle lavanta yetiştirmeye başladığını belirterek, kooperatif aracılığıyla iyi bir gelir sağladıklarını belirtti.

Kızılöz Mahallesi'nden üretici Fikret Ataseven ise, buğday ve arpa yetişmeyen arazilerinde lavanta yetiştirmenin kendilerine büyük katkı sağladığını ifade etti. Ataseven, destek veren yetkililere teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının...

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının destekleriyle kent genelinde alternatif ürün olarak ekimine başlanan lavanta, Güneysınır ilçesine kurulan distilasyon tesisi ile ekonomiye kazandırılıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının...

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının destekleriyle kent genelinde alternatif ürün olarak ekimine başlanan lavanta, Güneysınır ilçesine kurulan distilasyon tesisi ile ekonomiye kazandırılıyor.

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