Konya'da KONESOB'a Bağlı 84 Odanın Seçim Süreci Başlıyor

2 Ocak 2026'da başlıyor, 31 Mart 2026'da tamamlanıyor

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (KONESOB) bağlı 84 odanın seçim süreci, 2 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla başlıyor. Seçim takvimi, 31 Mart 2026 Salı günü gerçekleştirilecek son genel kurul ile sona erecek.

2026 yılı boyunca sürecek olan seçimlerde Yönetim, Denetim, Disiplin ve Oda Başkanları seçimleri ile birlikte Konya genelindeki odaların genel kurullarına katılım sağlanacak. Şehrin dört bir yanında düzenlenecek genel kurullarda esnaf ve sanatkarlarla bir araya gelinerek talepler ve sorunlar ele alınacak.

Muharrem Karabacak, göreve geldikleri ilk günden itibaren 'Derdi olmayanın sevdası olmaz' anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, 84 meslek odası ve 65 bin esnaf ve sanatkarın sorunlarıyla yakından ilgilenmeye, onların güçlü sesi olmaya ve yükünü omuzlamaya kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Karabacak, genel kurulların esnaf ve sanatkarlara, Konya'ya, ülkeye ve teşkilata hayırlı olmasını dileyerek, odalara, başkanlara, kurullara ve tüm personele başarı temennilerinde bulundu.

