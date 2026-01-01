Kayseri'de Karla Mücadele: 146 Mahalle Yolu Açıldı, 26 Yol Hâlâ Kapalı

Kent genelinde yoğun kar ve tipi sonrası ekipler 7/24 sahada, çalışmalar sürüyor.

Kayseri genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi sonrasında 12 ilçede toplam 146 mahalle yolu ulaşıma açılırken, 26 mahalle yolunda ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri; merkez ve kırsal ilçelerde ulaşımda olumsuzluk yaşanmaması amacıyla karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri, Kırsal Hizmetler ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlıkları koordinasyonunda sahada 156 araç ve 421 personel ile 7/24 esasına göre görev yapıyor.

Karla mücadeleye erken başlayan ekipler, özellikle kırsal ve yüksek kesimlerde kapanan yolları kısa sürede ulaşıma açtı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda 148 personel ve 85 araç ile toplam 1.168 kilometrelik yol ağında müdahale edilerek aşağıdaki mahalle yolları ulaşıma açıldı:

Akkışla: 3, Bünyan: 10, Develi: 25, Felahiye: 8, Kocasinan: 24, Özvatan: 1, Pınarbaşı: 40, Sarıoğlan: 4, Sarız: 5, Talas: 3, Tomarza: 5, Yahyalı: 18 (toplam 146 mahalle yolu).

Öte yandan kar ve özellikle tipinin etkisiyle kapanan yollar arasında Develi ilçesinde 6 mahalle yolu ile Sarız ilçesinde 20 mahalle yolu bulunuyor; toplam 26 mahalle yolunda karla mücadele çalışmaları sürüyor. Sarız ilçesinde yoğun tipinin etkisini sürdürdüğü ve açılan yolların kısa sürede yeniden kapandığı bildirildi.

Kırsal Hizmetler ekipleri; greyder, kar küreme, yükleyici ve tuzlama araçları ile özellikle yüksek kesimler, ulaşımı zor bölgeler ve kritik güzergâhlarda 7/24 görev yapıyor. Çalışmalar muhtarlar ve ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yürütülerek kırsal mahallelerde ulaşımın kesintisiz sürdürülmesi hedefleniyor.

Ayrıca kırsal mahallelerde itfaiye, sağlık (112) ve acil müdahale ekiplerinin ulaşımının kesintisiz sağlanabilmesi için öncelikli yol açma çalışmaları yürütülüyor.

Kent merkezinde ise Fen İşleri Daire Başkanlığı ulaşımdaki aksaklıkları önlemek için 201 personel ve 71 araç ile çalışırken, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı da 72 personel ile yaya yolları ve kaldırımlarda temizlik gerçekleştiriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının etkisini sürdürdüğü süreçte vatandaşların güvenli ulaşımı için tüm ekipleriyle sahadaki çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

