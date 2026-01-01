İstanbul'da Kar Yeniden Etkili: Arnavutköy Beyaza Büründü

Meteoroloji uyarısının ardından lapa lapa kar başladı

İstanbul’da kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı. Lapa lapa yağan kar nedeniyle Arnavutköy beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından, dün gece saatlerinde İstanbul’un birçok noktasında aralıklarla etkili olan kar yağışı, Arnavutköy’de yeniden görülmeye başlandı.

Öğle saatlerinde başlayan yağış kısa sürede etkisini artırırken, yerler hızla beyaza büründü. Arnavutköy’ün yüksek kesimleri ve mahalle araları karla kaplandı.

Kar yağışıyla birlikte bazı vatandaşlar dışarı çıkarak fotoğraf çekti. İlçede kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

(BT-RU)

İstanbul’da kar yağışı etkili oluyor