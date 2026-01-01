DOLAR
İstanbul'da Kar Yeniden Etkili: Arnavutköy Beyaza Büründü

İstanbul’da lapa lapa kar etkili oldu; Arnavutköy yüksek kesimleri beyaza büründü, yağışın gün boyu aralıklarla süreceği öngörülüyor.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 12:27
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 12:27
Meteoroloji uyarısının ardından lapa lapa kar başladı

İstanbul’da kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı. Lapa lapa yağan kar nedeniyle Arnavutköy beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından, dün gece saatlerinde İstanbul’un birçok noktasında aralıklarla etkili olan kar yağışı, Arnavutköy’de yeniden görülmeye başlandı.

Öğle saatlerinde başlayan yağış kısa sürede etkisini artırırken, yerler hızla beyaza büründü. Arnavutköy’ün yüksek kesimleri ve mahalle araları karla kaplandı.

Kar yağışıyla birlikte bazı vatandaşlar dışarı çıkarak fotoğraf çekti. İlçede kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

İstanbul’da kar yağışı etkili oluyor

İstanbul’da kar yağışı etkili oluyor

Gizem Polat

