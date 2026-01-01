Gazze'nin 2026 Dileği: Kalıcı Ateşkes ve Evlerin Yeniden İnşası

Gazze 2026'ya Kalıcı Ateşkes ve Yeniden İnşa Umuduyla Giriyor

Yıllardır süren saldırılar ve abluka gölgesinde yaşayan Gazze Şeridi sakinleri, 2026 yılına yıkımın ve belirsizliğin gölgesinde girdi. İsrail’in hukukunu hiçe sayarak harabeye çevirdiği bölgede Filistinliler, yeni yıldan kalıcı ateşkes ve yıkılan evlerinin yeniden inşası talebiyle umut bekliyor.

Sivillerin ortak talebi: Savaşın sona ermesi ve evlere dönüş

Sokaklarda ve enkaz yığınları arasında dile getirilen temenniler, her yaştan Gazzelinin ortak arzusu: savaşı bitirmek ve evlerine, gündelik hayatlarına geri dönebilmek. Bir yılı daha kaybeden siviller, 2026'da barışın ve yeniden inşanın başlamasını istiyor.

Afaf Hamouda: "Dileğim, hayatlarımızın savaştan önceki haline dönmesi ve çok özlediğimiz güvenliğe artık kavuşmak. Yeni yılı 3 çocuğum, torunlarım ve şehit olan eşimle birlikte kutlardım. Her mutlu günde çocuklarımı evimizde etrafımda toplardım. Ama bugün oğlum uzakta, kızım yerinden edilmiş durumda ve savaş bizi mülteciye dönüştürdü. Artık evimde değilim. Tek dileğim eşimle yeniden bir arada olmak. Dünyanın her yeri yeni yılı kutluyor ama ben sadece güzel anılarla yaşıyorum. Savaş hepsini sildi. Şimdi hatırladığımız tek şey hüzün ve gözyaşı"

Çocukların umutları: Bir çadır değil, gerçek bir ev

12 yaşındaki Yazan Fares, tek dileğinin savaşın bitmesi olduğunu belirterek: "Böylece evim yeniden yapıldığında geri dönebilirim. Belki bir gün seyahat eder, dünyayı görürüm. Gazze’ye yönelik bu savaşta çok fazla acı ve kayıp gördüm. Çok zor şeyler yaşadım" dedi.

11 yaşındaki Elin Al-Daimeh ise duygularını şu sözlerle anlattı: "Bu yıl hayallerimin gerçekleşmesini istiyorum. Dünyadaki diğer çocuklar gibi seyahat etmek istiyorum. Bu çadır yerine bir ev istiyorum. Biz çadırlarda yaşarken dünya insanları evlerinde kutlama yapıyor. Her şeye ihtiyacımız var. Sadece bir ev istiyorum. Savaştan çok yorulduk, tükenmiş durumdayız. Kıyafet, oyuncak, her şeyi almak istiyorum. Savaş bizi tatlılardan, yemekten, her şeyden mahrum bıraktı, Sadece savaşın bitmesini istiyorum"

8 yaşındaki Lana Ahmad da "Evime, arkadaşlarıma, okuluma geri dönmek istiyorum. Arkadaşlarımı özlüyorum. Onlarla oynamayı özlüyorum. Evimi özlüyorum" ifadelerini kullandı.

Ailelerin arzusu: Onurlu bir hayata dönüş

Nadera Abu Threya ise beklentisini şöyle özetledi: "Savaşta yıkılan evime geri dönmeyi diliyorum. Gazze’nin yeniden güzel olmasını, şimdi moloz yığınına dönen evlerimizin yeniden inşa edilmesini ve uluslararası toplumun Gazze’nin yanında durarak bu savaşı sona erdirmesini umut ediyorum. Savaşın bitmesini ve toprağıma, evime dönmeyi umut ediyorum. İşgal Beyt Hanun’daki evlerimizi tamamen yıkmış olsa da geri dönmeyi hayal etmeye devam ediyoruz. Çocuklarımın yeniden okula dönebilmesini istiyorum. Sadece onurlu bir yaşam sürmek istiyorum"

Gazze halkının 2026 beklentisi net: ateşkes, yeniden inşa ve normal bir yaşama dönüş. Enkaz altındaki hayatların onarılması ve uluslararası desteğin güçlenmesi, bölge sakinlerinin yeni yıldan en somut bekleyişleri arasında yer alıyor.

