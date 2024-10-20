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Konya'da Koruma Altındaki Akbabalar Gelecek Göç İçin Hazırlanıyor

Karatay Belediyesi Vahşi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde 5 akbaba tedavi edilmekte ve göç için hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 11:12
Konya'da Koruma Altındaki Akbabalar Gelecek Göç İçin Hazırlanıyor

Konya'da 5 Akbaba Koruma Altında

Karatay Belediyesi'ne ait Vahşi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde, göçü yarıda kalan 5 akbaba koruma altına alındı. Yaralı veya hasta bir halde merkeze getirilen akbabalar, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinden geçerek, gelecek göç döneminde doğaya salınmak üzere hazırlanıyor.

Akbabaların Bakımı ve Rehabilitasyonu

Merkezde tedavi edilen 4 küçük akbaba ve 1 kara akbaba, günlük olarak beslenmekte ve veterinerler tarafından klinik ortamda bakımları yapılmaktadır. Merkezin müdürü ve başveteriner hekimi Ufuk Ertürk, doğada hastalanan veya yaralanan vahşi hayvanların tedavi edildiğini belirtti.

Her canlının ekosistem için önemli olduğunu vurgulayan Ertürk, tedavi süreci tamamlanan akbabaların, uygun olan dönemde doğaya salınacağını ifade etti. Aynı zamanda, Türkiye'nin göçmen kuşlar için önemli bir geçiş noktası olduğunu da dile getirdi.

Gelecek Göç Dönemi İçin Hazırlık

Yaralı kuşların tespiti, duyarlı vatandaşların ihbarları ve saha personelinin gözlemleri sayesinde gerçekleştiğini aktaran Ertürk, "Tedavi süreci tamamlanan akbabalar, aynı göç döneminde sürülerine katılmak üzere doğaya bırakılacak. Tedavisi tamamlanmayanlar ise bir sonraki göç döneminde doğaya salınacak," dedi.

Merkezde akbabalar için özgü habitat alanları oluşturduklarını da belirten Ertürk, rehabilitasyon süreçlerinin günlük sağlık taramaları ve beslenme ile desteklendiğini ifade etti. Akbabaların rehabilitasyonları, göç dönemine kadar dikkatle yürütülmekte.

Konya'da bazı nedenlerle göçü yarıda kalınca koruma altına alınan 5 akbaba, Karatay Belediyesi...

Konya'da bazı nedenlerle göçü yarıda kalınca koruma altına alınan 5 akbaba, Karatay Belediyesi Vahşi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde oluşturulan özel alanda misafir ediliyor. Yaralı ya da hasta getirildikleri merkezde tedavileri yapılan akbabalar, rehabilitasyonunu tamamlanıp göçe hazır duruma gelinceye kadar yırtıcı kuşlar için hazırlanan alanlarda yaşamını sürdürüyor.

Konya'da bazı nedenlerle göçü yarıda kalınca koruma altına alınan 5 akbaba, Karatay Belediyesi...

Konya'da bazı nedenlerle göçü yarıda kalınca koruma altına alınan 5 akbaba, Karatay Belediyesi Vahşi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde oluşturulan özel alanda misafir ediliyor. Yaralı ya da hasta getirildikleri merkezde tedavileri yapılan akbabalar, rehabilitasyonunu tamamlanıp göçe hazır duruma gelinceye kadar yırtıcı kuşlar için hazırlanan alanlarda yaşamını sürdürüyor.

Konya'da bazı nedenlerle göçü yarıda kalınca koruma altına alınan 5 akbaba, Karatay Belediyesi...

Konya'da bazı nedenlerle göçü yarıda kalınca koruma altına alınan 5 akbaba, Karatay Belediyesi Vahşi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde oluşturulan özel alanda misafir ediliyor. Yaralı ya da hasta getirildikleri merkezde tedavileri yapılan akbabalar, rehabilitasyonunu tamamlanıp göçe hazır duruma gelinceye kadar yırtıcı kuşlar için hazırlanan alanlarda yaşamını sürdürüyor.

Konya'da bazı nedenlerle göçü yarıda kalınca koruma altına alınan 5 akbaba, Karatay Belediyesi...

Konya'da bazı nedenlerle göçü yarıda kalınca koruma altına alınan 5 akbaba, Karatay Belediyesi Vahşi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde oluşturulan özel alanda misafir ediliyor. Yaralı ya da hasta getirildikleri merkezde tedavileri yapılan akbabalar, rehabilitasyonunu tamamlanıp göçe hazır duruma gelinceye kadar yırtıcı kuşlar için hazırlanan alanlarda yaşamını sürdürüyor.

Konya'da bazı nedenlerle göçü yarıda kalınca koruma altına alınan 5 akbaba, Karatay Belediyesi...

Konya'da bazı nedenlerle göçü yarıda kalınca koruma altına alınan 5 akbaba, Karatay Belediyesi Vahşi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde oluşturulan özel alanda misafir ediliyor. Yaralı ya da hasta getirildikleri merkezde tedavileri yapılan akbabalar, rehabilitasyonunu tamamlanıp göçe hazır duruma gelinceye kadar yırtıcı kuşlar için hazırlanan alanlarda yaşamını sürdürüyor.

Konya'da bazı nedenlerle göçü yarıda kalınca koruma altına alınan 5 akbaba, Karatay Belediyesi...

Konya'da bazı nedenlerle göçü yarıda kalınca koruma altına alınan 5 akbaba, Karatay Belediyesi Vahşi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde oluşturulan özel alanda misafir ediliyor. Yaralı ya da hasta getirildikleri merkezde tedavileri yapılan akbabalar, rehabilitasyonunu tamamlanıp göçe hazır duruma gelinceye kadar yırtıcı kuşlar için hazırlanan alanlarda yaşamını sürdürüyor.

Konya'da bazı nedenlerle göçü yarıda kalınca koruma altına alınan 5 akbaba, Karatay Belediyesi...

Konya'da bazı nedenlerle göçü yarıda kalınca koruma altına alınan 5 akbaba, Karatay Belediyesi Vahşi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde oluşturulan özel alanda misafir ediliyor. Yaralı ya da hasta getirildikleri merkezde tedavileri yapılan akbabalar, rehabilitasyonunu tamamlanıp göçe hazır duruma gelinceye kadar yırtıcı kuşlar için hazırlanan alanlarda yaşamını sürdürüyor.

Konya'da bazı nedenlerle göçü yarıda kalınca koruma altına alınan 5 akbaba, Karatay Belediyesi...

Konya'da bazı nedenlerle göçü yarıda kalınca koruma altına alınan 5 akbaba, Karatay Belediyesi Vahşi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde oluşturulan özel alanda misafir ediliyor. Yaralı ya da hasta getirildikleri merkezde tedavileri yapılan akbabalar, rehabilitasyonunu tamamlanıp göçe hazır duruma gelinceye kadar yırtıcı kuşlar için hazırlanan alanlarda yaşamını sürdürüyor.

Konya'da bazı nedenlerle göçü yarıda kalınca koruma altına alınan 5 akbaba, Karatay Belediyesi...

Konya'da bazı nedenlerle göçü yarıda kalınca koruma altına alınan 5 akbaba, Karatay Belediyesi Vahşi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde oluşturulan özel alanda misafir ediliyor. Yaralı ya da hasta getirildikleri merkezde tedavileri yapılan akbabalar, rehabilitasyonunu tamamlanıp göçe hazır duruma gelinceye kadar yırtıcı kuşlar için hazırlanan alanlarda yaşamını sürdürüyor.

Konya'da bazı nedenlerle göçü yarıda kalınca koruma altına alınan 5 akbaba, Karatay Belediyesi...

Konya'da bazı nedenlerle göçü yarıda kalınca koruma altına alınan 5 akbaba, Karatay Belediyesi Vahşi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde oluşturulan özel alanda misafir ediliyor. Yaralı ya da hasta getirildikleri merkezde tedavileri yapılan akbabalar, rehabilitasyonunu tamamlanıp göçe hazır duruma gelinceye kadar yırtıcı kuşlar için hazırlanan alanlarda yaşamını sürdürüyor.

Konya'da bazı nedenlerle göçü yarıda kalınca koruma altına alınan 5 akbaba, Karatay Belediyesi...

Konya'da bazı nedenlerle göçü yarıda kalınca koruma altına alınan 5 akbaba, Karatay Belediyesi Vahşi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde oluşturulan özel alanda misafir ediliyor. Yaralı ya da hasta getirildikleri merkezde tedavileri yapılan akbabalar, rehabilitasyonunu tamamlanıp göçe hazır duruma gelinceye kadar yırtıcı kuşlar için hazırlanan alanlarda yaşamını sürdürüyor.

Konya'da bazı nedenlerle göçü yarıda kalınca koruma altına alınan 5 akbaba, Karatay Belediyesi...

Konya'da bazı nedenlerle göçü yarıda kalınca koruma altına alınan 5 akbaba, Karatay Belediyesi Vahşi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde oluşturulan özel alanda misafir ediliyor. Yaralı ya da hasta getirildikleri merkezde tedavileri yapılan akbabalar, rehabilitasyonunu tamamlanıp göçe hazır duruma gelinceye kadar yırtıcı kuşlar için hazırlanan alanlarda yaşamını sürdürüyor.

Konya'da bazı nedenlerle göçü yarıda kalınca koruma altına alınan 5 akbaba, Karatay Belediyesi...

Konya'da bazı nedenlerle göçü yarıda kalınca koruma altına alınan 5 akbaba, Karatay Belediyesi Vahşi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde oluşturulan özel alanda misafir ediliyor. Yaralı ya da hasta getirildikleri merkezde tedavileri yapılan akbabalar, rehabilitasyonunu tamamlanıp göçe hazır duruma gelinceye kadar yırtıcı kuşlar için hazırlanan alanlarda yaşamını sürdürüyor.

Konya'da bazı nedenlerle göçü yarıda kalınca koruma altına alınan 5 akbaba, Karatay Belediyesi...

Konya'da bazı nedenlerle göçü yarıda kalınca koruma altına alınan 5 akbaba, Karatay Belediyesi Vahşi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde oluşturulan özel alanda misafir ediliyor. Yaralı ya da hasta getirildikleri merkezde tedavileri yapılan akbabalar, rehabilitasyonunu tamamlanıp göçe hazır duruma gelinceye kadar yırtıcı kuşlar için hazırlanan alanlarda yaşamını sürdürüyor.

Konya'da bazı nedenlerle göçü yarıda kalınca koruma altına alınan 5 akbaba, Karatay Belediyesi...

Konya'da bazı nedenlerle göçü yarıda kalınca koruma altına alınan 5 akbaba, Karatay Belediyesi Vahşi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde oluşturulan özel alanda misafir ediliyor. Yaralı ya da hasta getirildikleri merkezde tedavileri yapılan akbabalar, rehabilitasyonunu tamamlanıp göçe hazır duruma gelinceye kadar yırtıcı kuşlar için hazırlanan alanlarda yaşamını sürdürüyor.

Konya'da bazı nedenlerle göçü yarıda kalınca koruma altına alınan 5 akbaba, Karatay Belediyesi...

Konya'da bazı nedenlerle göçü yarıda kalınca koruma altına alınan 5 akbaba, Karatay Belediyesi Vahşi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde oluşturulan özel alanda misafir ediliyor. Yaralı ya da hasta getirildikleri merkezde tedavileri yapılan akbabalar, rehabilitasyonunu tamamlanıp göçe hazır duruma gelinceye kadar yırtıcı kuşlar için hazırlanan alanlarda yaşamını sürdürüyor.

Konya'da bazı nedenlerle göçü yarıda kalınca koruma altına alınan 5 akbaba, Karatay Belediyesi...

Konya'da bazı nedenlerle göçü yarıda kalınca koruma altına alınan 5 akbaba, Karatay Belediyesi Vahşi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde oluşturulan özel alanda misafir ediliyor. Yaralı ya da hasta getirildikleri merkezde tedavileri yapılan akbabalar, rehabilitasyonunu tamamlanıp göçe hazır duruma gelinceye kadar yırtıcı kuşlar için hazırlanan alanlarda yaşamını sürdürüyor.

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