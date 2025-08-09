Konya'da Mermer Blok Düşmesi: Maden Mühendisi Hayatını Kaybetti

Konya'nın Beyşehir İlçesinde Trajik Bir Kaza

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, mermer blok düşmesi sonucu 33 yaşındaki Selman İlkel hayatını kaybetti. Olay, Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında bulunan bir mermer ocağında gerçekleşti.

Kaza Anı ve Kurtarma Çalışmaları

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 25 gün önce göreve başlayan maden mühendisi Selman İlkel'in üzerine, iş makinesinin kepçesinde bulunan yaklaşık 3 ton ağırlığındaki mermer blok düştü. Olayın hemen ardından, durumun bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi.

Yaşamını Kaybeden Maden Mühendisi

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, mermerin altında kalan İlkel'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrasında, cesedi bölgedeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, üzerine mermer blok düşen maden mühendisi hayatını kaybetti.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, üzerine mermer blok düşen maden mühendisi hayatını kaybetti.