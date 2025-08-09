DOLAR
40,66 -0,02%
EURO
47,36 0,02%
ALTIN
4.443,86 -0,08%
BITCOIN
4.758.111,1 -0,18%

Konya'da Mermer Blok Düşmesi: Maden Mühendisi Hayatını Kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde üzerine mermer blok düşen 33 yaşındaki maden mühendisi Selman İlkel hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 16:40
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 16:40
Konya'da Mermer Blok Düşmesi: Maden Mühendisi Hayatını Kaybetti

Konya'nın Beyşehir İlçesinde Trajik Bir Kaza

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, mermer blok düşmesi sonucu 33 yaşındaki Selman İlkel hayatını kaybetti. Olay, Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında bulunan bir mermer ocağında gerçekleşti.

Kaza Anı ve Kurtarma Çalışmaları

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 25 gün önce göreve başlayan maden mühendisi Selman İlkel'in üzerine, iş makinesinin kepçesinde bulunan yaklaşık 3 ton ağırlığındaki mermer blok düştü. Olayın hemen ardından, durumun bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi.

Yaşamını Kaybeden Maden Mühendisi

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, mermerin altında kalan İlkel'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrasında, cesedi bölgedeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, üzerine mermer blok düşen maden mühendisi hayatını kaybetti.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, üzerine mermer blok düşen maden mühendisi hayatını kaybetti.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, üzerine mermer blok düşen maden mühendisi hayatını kaybetti.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, üzerine mermer blok düşen maden mühendisi hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya'da Mermer Blok Düşmesi: Maden Mühendisi Hayatını Kaybetti
2
Körfezray Metro Projesi'nde Hız Kesilmiyor
3
10. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı Kapılarını Açtı
4
Adana'da Amir İşçiyi Tabancayla Yaraladı, Tutuklandı
5
Antalya'da Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobilde 4 Yaralı
6
Yalçın'dan Türkiye Yüzyılı Vurgusu: Terörsüz Türkiye Süreci Önem Arz Ediyor

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı