Konya'da Mezarlıkta Uyuşturucu Satışı: Bir Zanlı Tutuklandı

Konya'da Uyuşturucu Operasyonu

Konya'nın Kulu ilçesinde gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonu sonucunda, iki şüpheliden biri tutuklandı.

Suçüstü Yakalanma Anı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce sabıka kaydı bulunan ve takibe alınan C.K.'yi, Camikebir Mahallesi'ndeki bir mezarlıkta R.Ç.'ye uyuşturucu satarken suçüstü yakaladı.

Ele Geçirilen Uyuşturucular

Yapılan aramada, C.K.'nin üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu ile birlikte dört adet sentetik ecza hapı bulundu.

Adli Süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından R.Ç. serbest bırakılırken, C.K. adliyeye sevk edildi. Yapılan yargılama sonucunda C.K, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ile 4 sentetik ecza hap ele geçirildi.