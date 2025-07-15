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Konya'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürüyor. Ekipler tüm güçleriyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 09:32
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 13:04
Konya'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangına müdahale çalışmaları devam ediyor. Güvendik Mahallesi Davras mevkisi yakınlarında meydana gelen yangın, hem karadan hem de havadan yürütülen operasyonlarla kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangına müdahale eden ekipler, Orman İşletme Şefliği ve Konya İtfaiyesi ile birlikte, yangın söndürme helikopterleri ve uçaklar kullanarak etkili bir şekilde hizmet veriyor.

Konya Valiliği, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada yangının kontrol altına alınması için tüm gücün seferber edildiğini belirtti. Açıklamada, "Doğanhisar ilçemizde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ormanın kahramanları ve ekiplerimiz, Valiliğimizin koordinasyonunda tüm güçleriyle çalışmalarını kesintisiz sürdürmektedir. Gece boyunca karadan yoğun şekilde çalışan ekiplerimiz, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarının da desteğiyle yangınla mücadeleye devam etmektedir. Yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için tüm imkanlarımız seferber edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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