Konya'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Yangına Müdahale Hızla Devam Ediyor

Konya'nın Doğanhisar ilçesinin Güvendik Mahallesi Davras mevkisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangının ihbar edilmesinin ardından, Doğanhisar ve Ilgın Orman İşletme Şefliği personeli ile Konya itfaiyesi bölgeye sevk edildi. Ayrıca jandarma ekipleri, yangın bölgesine giden kara yolunda güvenlik önlemleri aldı.

Helikopterlerle Müdahale

Bölgedeki yangına müdahale amacıyla Antalya'dan gönderilen bir yangın helikopteri çalışmalara başladı. İki yangın helikopterinin daha bölgeye yönlendirildiği bildirildi.

Valilik ve Belediye Açıklamaları

Konya Valiliği, sosyal medya hesabından yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Doğanhisar ilçemiz Güvendik Mahallesi Davras mevkisinde bugün 11.08'de başlayan orman yangınına Valiliğimiz koordinasyonunda karadan ve havadan tüm ekiplerimizle aralıksız müdahale etmektedir." ifadelerine yer verdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise sosyal medya üzerinden durumun ciddiyetine dikkat çekerek, "Yangının kontrol altına alınması için tüm kurumlarımızla koordineli şekilde çalışıyoruz." dedi. Başkan Altay, kamuoyuna yönelik bir hatırlatma yaparak, "Lütfen açık alanlarda ateş yakmayalım, anız yakmayalım." uyarısında bulundu.

Vali Akın'dan Teşekkür

Konya Valisi İbrahim Akın, sosyal medya hesabında, yangın bölgesine kısa sürede çok sayıda ekip gönderildiğini belirtti. Vali Akın, "Orman teşkilatı, belediyeler, itfaiye, AFAD, Karayolları, DSİ ve diğer kurumlarımızdan oluşan ekiplerimiz, yangına yoğun bir şekilde müdahale ediyor. Tüm ormankahramanlarımıza teşekkür ediyorum. Temennimiz, yangının en kısa sürede kontrol altına alınarak kamuoyunu güzel haberlerle bilgilendirmektir." şeklinde konuştu.

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.