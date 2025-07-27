Konya'da Otomobil Bisiklete Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Konya'da Trafik Kazası: Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir otomobilin bisiklet sürücüsüne çarpması sonucu trajik bir kaza meydana geldi. F.Ö. yönetimindeki 44 LC 215 plakalı otomobil, Beyşehir-Antalya kara yolunda, Derebucak ilçesi yakınlarında Ahmet Ekizer (44) tarafından kullanılan bisiklete çarptı.

Kaza sonrası bisikleti devrilen Ekizer, hızla olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Ekizer, sevk edildiği Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kaza ile ilgili olarak jandarma ekipleri de bölgede inceleme başlattı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar, ekiplere yardımcı olmak için olay yerine geldi.

Bu üzücü olay, yolda bisiklet sürücülerinin güvenliğinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.