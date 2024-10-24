Konya'da Polise Bıçakla Saldırı: Zanlı Olayı Hatırlamıyor

Konya'da Polisi Yaralayan Zanlı İfadesinde Olayı Hatırlamadı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, polis memuru Mustafa Topuz'un bir uyuşturucu bağımlısı tarafından bıçakla yaralanmasının ardından ortaya çıkan olayda, zanlı ifadesinde "Olayı hatırlamıyorum" dedi.

Olay Nasıl Gerçekleşti?

13 Ekim tarihinde Buhara Mahallesi Bayramoğlu Sokak'ta meydana gelen olayda, sinir krizi geçiren bir hastaya müdahale eden ambulans ekibi "Yardım çağrısı" yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen Mustafa Topuz, bıçaklı saldırıya uğrayarak sırtından yaralandı.

Yaralı Polis Memuru Taburcu Edildi

Mustafa Topuz, hastanede aldığı tedavisinin ardından taburcu edildi. Saldırıyı gerçekleştiren zanlı Emre K, "Uyuşturucu kullandım. Ne olduğunu hatırlamıyorum." açıklamasında bulundu.

Zanlının Suç Geçmişi

Emre K'nin, "Uyuşturucu kullanmak", "gasp", "kasten yaralama", "evden ve oto hırsızlık", "mala zarar verme", "genel güvenliği tehlikeye sokma" gibi 33 adet sabıka kaydı bulunduğu öğrenildi. Zanlı, olay sonrası diğer polis memurları tarafından vurularak etkisiz hale getirildi ve hastaneye kaldırıldı.

Yasal Süreç Devam Ediyor

22 Ekim'de çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanan zanlının yargı süreci devam ediyor.