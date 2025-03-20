Konya'da Ramazan Davulcuları Arasında Bahşiş Kavgası: 15 Yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde ramazan davulcuları arasında bahşiş anlaşmazlığından çıkan kavgada 15 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 14:18
Konya'da Ramazan Davulcuları Arasında Bahşiş Kavgası: 15 Yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde, akraba olan ramazan davulcuları arasında çıkan bir kavga sonucunda 15 kişi yaralandı. Olay, Merkez Camisi önünde akraba iki grup arasında bahşiş meselesi yüzünden çıkan bir tartışmanın ardından gerçekleşti.

Tartışmanın büyümesiyle birlikte, sopalar, demirler ve bıçaklar kullanılarak gerçekleştirilen kavga, bölgedeki durumu daha da tehlikeli hale getirdi. Görgü tanıkları, olayın bir anda geliştiğini ve kavganın yıkıcı bir boyuta ulaştığını bildirdiler.

Olay yerine intikal eden çok sayıda polis ve sağlık ekibi, yaralılara müdahale etti. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi.

Bu olay, ramazan ayında yaşanan benzer kavgalara bir yenisini eklerken, toplumsal huzurun sağlanması adına yetkililerin dikkatini çekiyor.

Konya'nın Kulu ilçesinde akraba olan ramazan davulcuları arasında çıkan kavgada 15 kişi...

Konya'nın Kulu ilçesinde akraba olan ramazan davulcuları arasında çıkan kavgada 15 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde akraba olan ramazan davulcuları arasında çıkan kavgada 15 kişi...

Konya'nın Kulu ilçesinde akraba olan ramazan davulcuları arasında çıkan kavgada 15 kişi yaralandı.

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