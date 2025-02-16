Konya'da Silahlı Çatışma: Gelinin Annesi ve Dayısı Hayatını Kaybetti

Konya'da Şok Olay: Gelininin Annesi ve Dayısını Öldürdü

Konya'nın Çumra ilçesinde gelininin annesi ve dayısını silahla öldürdüğü iddia edilen zanlı H.İ.Ü. ve oğlu R.Ü. tutuklandı. Olay, Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

Tutuklama Süreci

Baba H.İ.Ü., oğlunun boşanma aşamasında olduğu gelininin annesi Şadiye Aydın ile gelinin dayısı Selahattin Boz arasında çıkan tartışmanın ardından olay yerine silahla ateş açtığı öne sürüldü. Yapılan araştırmalar sonucunda H.İ.Ü. ve oğlu R.Ü. gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildikten sonra nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Hayatını Kaybedenler Defnedildi

Olayın ardından Şadiye Aydın hemen olay yerinde yaşamını yitirirken, Selahattin Boz yaralı olarak hastaneye kaldırıldı fakat yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden iki kardeş bugün toprağa verildi.

Olayın detayları ve sebebi üzerine soruşturma devam ederken, bölgedeki sakinler korku ve endişe yaşamaya devam ediyor.