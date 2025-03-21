Konya'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Konya Merkez Selçuklu ilçesinde, Horozluhan Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavga sonucunda 2 kişi yaralandı. Olay, Büyükşahin Caddesi’nde karşılaşan husumetli kişilerin arasında yaşanan tartışma ile başladı.

Tartışma sonucu G.P., tabanca ile Z.E.U. ve C.Ç.'yi yaraladı. Olayın büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayın faali G.P.’yi yakalama çalışmaları sürüyor.

Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla olay yeri çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Konya Merkez Selçuklu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Ekipler olay yerine çalışma yaptı.

Konya Merkez Selçuklu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Ekipler olay yerine çalışma yaptı.