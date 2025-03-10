Konya'da Silahlı Saldırı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde hareket halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda, 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 22 yaşındaki Cenap A., 42 B 9851 plakalı otomobiliyle Necati Kalaycıoğlu Caddesi üzerinde seyir halindeyken, kimliği belirsiz bir kişi olan S.G. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda Cenap A., olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından çevredekiler hemen durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa süre içinde olay yerine gelen ekipler, Cenap A.'ya müdahalede bulundu fakat tüm çabalara rağmen genç adam kurtarılamadı.

Olayın faili S.G., kaçmakta olduğu sırada polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde hareket halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde hareket halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.