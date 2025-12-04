Konya'da Sopa, Kürek ve Av Tüfekli Meydan Savaşı Kamerada

Konya'da 14 Eylül'de iş yerinde çıkan ve sopa, kürek ile pompalı tüfek kullanıldığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı; 8 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 11:28
Sanayi bölgesindeki kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Konya'da bir iş yerine gelen, çoğu çocuk yaştan oluşan grubun ile iş yeri sahibi iki kardeş arasında çıkan kavga, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz 14 Eylül Pazar günü akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi sanayi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Ferhat Karaman ve ağabeyi 24 yaşındaki Sami Karaman, arkadaşları ile birlikte bir parkta otururken, yaşları küçük bir grubun tartışıp kavga ettiğini fark etti. Kardeşler ve arkadaşları, kavga eden çocukları ayırmak istedi.

Bu sırada iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre çocuklardan M.Ö.Y., durumu babasına anlattı; baba yanına çocukları ve başka kişileri alarak Ferhat ve Sami Karaman'ın sanayideki iş yerine gitti.

İş yerine gelen grup ile kardeşler arasında başlayan tartışma alevlendi. İş yerine gelenlerin, Ferhat ve Sami Karaman'a bıçak, sopa ve kürekle saldırdığı, iki kardeşin bacaklarından bıçaklanarak yaralandıktan sonra darp edildiği belirtildi. Kavga sırasında Ç.B. isimli bir kişinin pompalı tüfekle havaya ateş açarak iki kardeşi tehdit ettiği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Soruşturma ve gözaltılar

Olay sonrası iki kardeş karakola giderek şikayette bulundu. Polis ekiplerinin çalışması sonucu, 5'i yaşı küçük olmak üzere 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakılırken, dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderildiği öğrenildi.

