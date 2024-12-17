DOLAR
34,99 -0,14%
EURO
36,71 0,06%
ALTIN
2.972,67 0,22%
BITCOIN
3.751.339,21 -1,14%

Konya'da Taksici Eren Peker, Trafik Kavgasında Bıçaklanarak Öldürüldü: 4 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Konya'da bir trafik kavgası sonucunda genç taksici Eren Peker bıçaklanarak hayatını kaybetti. 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 11:21
Konya'da Taksici Eren Peker, Trafik Kavgasında Bıçaklanarak Öldürüldü: 4 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Konya'da Trajik Olay: Genç Taksici Hayatını Kaybetti

Konya'nın Karatay ilçesinde, trafikte çıkan bir kavga sonucunda genç taksici Eren Peker'in (20) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili olarak 4 zanlı adliyeye sevk edildi. Olay, 15 Aralık tarihinde Mevlana Kültür Merkezi önünde meydana geldi.

Olayın Gelişimi

Olay sırasında, Peker'in bıçaklanmasında 4 kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, cinayet zanlısı Muzaffer T. (27) emniyetteki ifadesinde, araç kullanırken yol verme meselesi nedeniyle taksici Eren Peker ile tartıştıklarını anlattı. Muzaffer T, Peker’in kendisinin aracının önünü kestiğini iddia ederek, kavga sırasında bıçağı çektiğini açıkladı.

Zanlının, polisteki kayıtları incelendiğinde çeşitli suçlardan toplamda 12 kaydı bulunduğu ve yakalanmamak için yurt dışına kaçma planı yaptığı da öğrenildi.

Zanlıların Adliyeye Sevk Süreci

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan Muzaffer T. ile kendisine yardım ettikleri öne sürülen Dilek K. (36), Muammer B. (34) ve Mikail K. (19), Konya Numune Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eren Peker’in Hayatı

Üniversite öğrencisi olan Eren Peker, Konya Teknik Üniversitesi'nde Mobilya Dekorasyon Bölümü'nde eğitim görmekteydi. Ne yazık ki, kavga sırasında ağır yaralanan Peker, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Konya'nın Karatay ilçesinde, trafikte çıkan kavgada genç taksicinin bıçaklanarak öldürülmesiyle...

Konya'nın Karatay ilçesinde, trafikte çıkan kavgada genç taksicinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

Konya'nın Karatay ilçesinde, trafikte çıkan kavgada genç taksicinin bıçaklanarak öldürülmesiyle...

Konya'nın Karatay ilçesinde, trafikte çıkan kavgada genç taksicinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kamu Başdenetçisi Akarca, Anıtkabir'i Ziyaret Etti
2
Van Erciş'te Husumetli Aileler Arasında Kavga: 15 Yaralı
3
AYM, 10 Siyasi Partinin 2020 Hesaplarını Onayladı
4
Artvin'de 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı
5
Meksika'da Yüzden Fazla Polis Gözaltına Alındı: Yetki Kötüye Kullanımı İddiaları
6
Nevşehir'de Jandarmayla Yaşlı Sürücü Arasındaki Gülümseten Diyalog
7
Zelenskiy, Kuzey Koreli Askerlerin Savaş Görüntülerini Paylaştı

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!