Konya'da Taksici Eren Peker, Trafik Kavgasında Bıçaklanarak Öldürüldü: 4 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Konya'da Trajik Olay: Genç Taksici Hayatını Kaybetti

Konya'nın Karatay ilçesinde, trafikte çıkan bir kavga sonucunda genç taksici Eren Peker'in (20) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili olarak 4 zanlı adliyeye sevk edildi. Olay, 15 Aralık tarihinde Mevlana Kültür Merkezi önünde meydana geldi.

Olayın Gelişimi

Olay sırasında, Peker'in bıçaklanmasında 4 kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, cinayet zanlısı Muzaffer T. (27) emniyetteki ifadesinde, araç kullanırken yol verme meselesi nedeniyle taksici Eren Peker ile tartıştıklarını anlattı. Muzaffer T, Peker’in kendisinin aracının önünü kestiğini iddia ederek, kavga sırasında bıçağı çektiğini açıkladı.

Zanlının, polisteki kayıtları incelendiğinde çeşitli suçlardan toplamda 12 kaydı bulunduğu ve yakalanmamak için yurt dışına kaçma planı yaptığı da öğrenildi.

Zanlıların Adliyeye Sevk Süreci

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan Muzaffer T. ile kendisine yardım ettikleri öne sürülen Dilek K. (36), Muammer B. (34) ve Mikail K. (19), Konya Numune Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eren Peker’in Hayatı

Üniversite öğrencisi olan Eren Peker, Konya Teknik Üniversitesi'nde Mobilya Dekorasyon Bölümü'nde eğitim görmekteydi. Ne yazık ki, kavga sırasında ağır yaralanan Peker, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Konya'nın Karatay ilçesinde, trafikte çıkan kavgada genç taksicinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

Konya'nın Karatay ilçesinde, trafikte çıkan kavgada genç taksicinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.