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Konya'da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 16 Yaralı

Konya'nın Yunak ilçesinde meydana gelen kazada 16 kişi yaralandı. Minibüs ile otomobilin çarpışması sonrası her iki araç devrildi.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 20:03
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 20:03
Konya'da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 16 Yaralı

Konya'nın Yunak ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan bir minibüs ile bir otomobilin çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı. Olay, Coşkun Yalım idaresindeki 42 GET 10 plakalı minibüsün, Dörtyol Kavşağı'nda sürücüsü henüz belirlenemeyen 45 Z 0003 plakalı otomobil ile çarpışmasıyla meydana geldi.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar arasında minibüste bulunan 14 tarım işçisi ile otomobildeki 2 kişi yer aldı. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Yunak ve çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edildi.

Konya'nın Yunak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 16 kişi...

Konya'nın Yunak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.

Konya'nın Yunak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 16 kişi...

Konya'nın Yunak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.

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