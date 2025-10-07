Konya'da Tır ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, bölgede etkili olan sağanak nedeniyle Akçabelen Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. 07 AAR 045 plakalı kamyoneti H.Y., 68 MZET 003 plakalı tırı ise K.G. yönetiyordu.

İhbar üzerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, kamyonet sürücüsü H.Y.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan tır sürücüsü K.G. ile yolcu K.E., ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.