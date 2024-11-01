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Konya'da Tır Kazası: 100 Koyun Telef Oldu

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde devrilen tırda 100 koyun hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 18:08
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 18:08
Konya'da Tır Kazası: 100 Koyun Telef Oldu

Konya'da Küçükbaş Hayvan Taşıyan Tır Devrildi

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, Ümit Dinçsoy yönetimindeki küçükbaş hayvan yüklü 51 BD 540 plakalı tır, Hacımehmetli Mahallesi'nde devrildi. Bu kazanın sonucunda 100 koyun telef oldu.

Kaza Sonrası Müdahaleler

Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve belediye personeli sevk edildi. Araçta bulunan Emirhan ve Ahmet Dinçsoy hafif yaralar aldı ve sağlık ekibi, kaza yerinde müdahale etti.

Kurtarılan Hayvanlar

Ekiplere tırın kasasında yer alan toplam 280 küçükbaş hayvandan 180'inin kurtarıldığı, ne yazık ki 100 hayvanın telef olduğu bildirildi.

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