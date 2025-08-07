Konya'da Tırın Otomobile Çarpması: 3 Yaralı, Kaza Anı Kamerada

Konya'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen ilginç kaza, bir tırın önünde seyreden otomobile çarpması sonucu 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı.

Karapınar-Konya kara yolunda, D.A. yönetimindeki 59 AES 407 plakalı tır, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 42 MA 9502 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada otomobilde bulunan yabancı uyruklu G.E, N.E. ve H.E. yaralandı. Yaralılardan H.E. otomobilin içinde sıkışarak zor anlar yaşadı. Olay yerine gelen Konya İtfaiyesi ekipleri, H.E.'yi sıkıştığı yerden kurtardı.

Tüm yaralılar, Karapınar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Olay çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde tırın otomobile arkadan çarparak sürüklediği ve yoldan çıkarttığı anlar kaydedildi. Bu tür kazaların, sürücülerin dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

