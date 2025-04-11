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Konya'da TOKİ'den Mükemmel Sosyal Konut Fırsatı: 12.670 TL Taksit ile Ev Sahibi Olun!

Konya Seydişehir'de TOKİ, 2+1 daireleri 12.670 TL taksit ile satışa sunuyor. Başvurular 10-16 Nisan tarihleri arasında alınacak.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 12:03
Konya'da TOKİ'den Mükemmel Sosyal Konut Fırsatı: 12.670 TL Taksit ile Ev Sahibi Olun!

Konya'da Yeni Sosyal Konut Projesi Coşkusu!

Ev hayali kuran dar gelirli vatandaşlara müjdeler yağmur gibi düşmeye devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Konya halkına büyük bir fırsat sunarak Seydişehir'de yeni bir konut kampanyası başlattı. Bu kampanya ile 595 bin 628 TL peşinat ödeyerek, 2+1 daire sahibi olma imkanı doğdu.

Durumun Zorlaştığı Günlerde Umut Işığı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ, dar gelirli ailelerin ev sahibi olmasına yardımcı olmak için Seydişehir ilçesindeki Gökçehöyük Mahallesi'nde 20 adet modern 2+1 sosyal konutu satışa sundu. Nisan ayının ilk günlerinde yapılan açıklama ile ev sahibi olma umudu yeniden filizlendi.

Konya'da TOKİ'den Mükemmel Sosyal Konut Fırsatı: 12.670 TL Taksit ile Ev Sahibi Olun!

Uygun Koşullarla Daire Sahibi Olun

Seydişehir projesinde brüt 86,2 metrekare ve net 68,76 metrekare olan daireler, avantajlı ödeme koşulları ile dikkat çekiyor. Peşinat miktarı 595 bin 628 TL iken, TOKİ bu miktarı ödeyen vatandaşlara 120 ay (10 yıl) vade imkanı sunuyor. Aylık taksitler ise 12.670 TL ile 15.187 TL arasında değişiklik gösteriyor.

Başvuru Süreci ve Gerekli Belgeler

Kampanya başvuruları 10 Nisan 2025'te başladı ve 16 Nisan 2025 tarihinde sona erecek. Bu süreçte gerekli belgeler ile başvurusu yapılması büyük öneme sahip.

Başvuru yapacak kişilerin, Konya'nın Seydişehir ilçesi nüfusuna kayıtlı olmaları veya son bir yıldır bu ilçede ikamet etmeleri gerektiği belirtiliyor. Başvurular için gereken belgeler; nüfus kayıt örneği veya adrese dayalı ikamet belgesi gibi temel evraklardan oluşmaktadır.

Konyalılar, bu fırsatı kaçırmamak için hızlı hareket etmeli ve başvurularını zamanında yapmalıdır.

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