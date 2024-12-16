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Konya'da Trafik Kavgasında Taksici Bıçaklanarak Öldürüldü: 3 Zanlı Gözaltında

Konya'da trafikte çıkan kavgada 20 yaşındaki taksici Eren Peker bıçaklanarak öldürüldü; 3 zanlı gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 14:31
Konya'da Trafik Kavgasında Taksici Bıçaklanarak Öldürüldü: 3 Zanlı Gözaltında

Konya'da Taksici Cinayeti: 3 Gözaltı

Konya'nın Karatay ilçesinde, trafikte yaşanan bir kavga sonucunda 20 yaşındaki Eren Peker bıçaklanarak hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili olarak 1'i kadın olmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı.

Trafik Işıklarında Tartışma Çıktı

Olay, Mevlana Kültür Merkezi önündeki trafik ışıklarında meydana geldi. Peker'in bıçaklanmasının ardından polis ekipleri hızla harekete geçti. Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıların Konya-Karaman karayolundaki bir akaryakıt istasyonuna bıraktıkları aracı tespit etti.

Zanlılar Hızla Yakalandı

Zanlılardan Muammer B. ve Muzaffer T. adına kaydedilen araç, akşam saatlerinde Karatay’da polis tarafından tespit edildi. Muammer B., ilk olarak dur ihtarına uymadı fakat daha sonra aracını durdurdu. Hemen ardından Muzaffer T. ve yardım eden Dilek K. da yakalandı. Muzaffer T., suçunu itiraf etti ve olayda kullanılan bıçağı çöp konteynerine attığını açıkladı; bıçak, polis ekiplerince bulundu.

Aile Üyeleri Olayı Üzüntüyle Karşıladı

Peker'in dedesi Üzeyir Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada olayın sabah namazında olduğunu öğrendiğini ve çok üzüntü içinde olduklarını belirtti. Uysal, gençlerin uyuşturucu bağımlılığına karşı etkili önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Dayısı Mehmet Uysal ise, Eren’in Konya Teknik Üniversitesi 2. sınıf öğrencisi olduğunu ve taksicilik yaparak harçlığını çıkardığını belirtti. Eren'in hayalleri arasında yurtdışına gitmenin de bulunduğunu ifade etti.

Olayın Ayrıntıları

Olay, Eren Peker'in kimlikleri belirsiz kişilerle yol verme meselesi yüzünden tartışması sırasında meydana geldi. Peker, aldığı bıçak yarası sonrası kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Cenazesi memleketi Karaman'da defnedildi.

Konya'nın Karatay ilçesinde, trafikte çıkan kavgada taksicinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili...

Konya'nın Karatay ilçesinde, trafikte çıkan kavgada taksicinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 1'i kadın, 3 şüpheli gözaltına alındı. Eren Peker'in Karaman'da yaşayan dedesi Üzeyir Uysal, gazetecilere açıklamada bulundu.

Konya'nın Karatay ilçesinde, trafikte çıkan kavgada taksicinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili...

Konya'nın Karatay ilçesinde, trafikte çıkan kavgada taksicinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 1'i kadın, 3 şüpheli gözaltına alındı. Eren Peker'in Karaman'da yaşayan dedesi Üzeyir Uysal, gazetecilere açıklamada bulundu.

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