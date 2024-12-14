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Konya'da Trafik Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Yaralı

Konya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 17:04
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 17:12
Konya'da Trafik Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Yaralı

Konya'da meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı.

Kaza, Derebucak ilçesinde, Gembos Ovası yakınlarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 07 BCP 740 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen 42 EME 86 plakalı otomobille çarpıştı.

Olay yerine intikal eden 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri, kazanın ardından hemen müdahale etti. Sağlık görevlileri, araçlarda bulunan Hamdullah K. (28) ve Mahmut D. (31) isimli vatandaşların hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı olarak kurtarılan Mehmet Yurttadur (27) ise ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Konya'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi...

Konya'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Konya'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi...

Konya'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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