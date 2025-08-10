DOLAR
Konya'da Trafik Kazası: 5 Kişi Yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hafif ticari aracın beton direğe çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 10.08.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 14:37
Konya'da Trafik Kazası: 5 Kişi Yaralandı

Konya'da Trafik Kazası

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir hafif ticari araç beton direğe çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

İddiaya göre, Ümit G. yönetimindeki 07 NTJ 81 plakalı hafif ticari araç, Beyşehir-Antalya kara yolunun 14. kilometrelerinde beton elektrik direğine çarptı.

Olay Yeri Müdahalesi

Kaza haberinin alınması üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine intikal etti. Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve 3 yaralı, il merkezindeki hastanelere sevk edildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hafif ticari aracın beton direğe çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hafif ticari aracın beton direğe çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

