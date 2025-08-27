DOLAR
Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

Konya'da okul servislerine %20, otobüs-tramvay-minibüs ücretlerine %28,5 zam yapıldı; yeni tarife mesafe ve kategori bazında açıklandı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 11:49
Konya'da ulaşımda çifte zam vatandaşı zorladı

Konya'da ulaşımda çifte zam vatandaşı zorladı

Okulların açılmasına sayılı günler kala Konya'da peş peşe gelen zam kararları, aile bütçelerini sarstı. Konya Büyükşehir Belediye Meclisi ile Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği tarafından alınan kararlar kapsamında hem okul servis ücretleri hem de şehir içi toplu taşıma tarifeleri artırıldı.

Okul servislerinde yüzde 20 artış

Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, akaryakıt, amortisman, sigorta ve personel giderlerindeki artış nedeniyle tarifelerde düzenleme yapmanın kaçınılmaz olduğunu belirtti. Yapılan %20lik artışla yeni yıllık okul servisi ücretleri mesafeye göre şu şekilde güncellendi:

0-3 Kilometre Arası Mesafe: Yıllık 21.000 TL

0-6 Kilometre Arası Mesafe: Yıllık 24.000 TL

0-12 Kilometre Arası Mesafe: Yıllık 26.400 TL

0-20 Kilometre Arası Mesafe: Yıllık 28.200 TL

Otobüs, tramvay ve minibüslerde yeni dönem

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla şehir içi toplu taşıma ücretlerine %28,5 oranında zam yapıldı. Yeni tarife kalemleri şu şekilde belirlendi:

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

Tam Bilet: 17,50 TL'den 22,50 TL'ye (5 TL artış)

Öğrenci Bileti: 6,75 TL'den 9 TL'ye

Tam Abonman: 1.150 TL'den 1.400 TL'ye

Öğrenci Abonman: 290 TL'den 350 TL'ye

Minibüs ve dolmuşlarda indi-bindi ücreti yükseldi

Minibüs ve dolmuşlarda yapılan düzenlemeyle daha önce 20 TL olan indi-bindi ücreti, 25 TL olarak güncellendi.

Artan akaryakıt fiyatları ve işletme giderleri gerekçe gösterilen zamlar, özellikle dar gelirli aileler ve öğrencilerin ulaşım maliyetlerini artıracak.

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

