Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama, Binlerce Sentetik Hap

Konya'nın Çumra ve Ilgın ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, çok sayıda sentetik ecza hap ele geçirildi ve toplam 5 şüpheli tutuklandı.

Çumra'daki Operasyon

Çalışmalar, Çumra İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli operasyonu şeklinde yürütüldü. Çumra'da uyuşturucu ticareti yaptıkları değerlendirilen 4 şüpheli adreslerine yapılan baskınla gözaltına alındı.

Aramalarda bir şüphelinin üzerinde tabanca ve fişek bulunurken, araçta yapılan incelemede toplam 34 bin 319 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ilgın'daki Operasyon

Ilgın İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, adresi tespit edilen C.G. isimli şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Aramada 6 bin 75 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.G., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

