Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 739 Bin Hap ve 4 Zanlı Yakalandı

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik yürütülen operasyonlarda 4 zanlının yakalandığını duyurdu.

Operasyon Detayları

Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Konya'da uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik 3 ayrı operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi. Operasyonlarda 739 bin uyuşturucu hap, 141 kilogram bonzai ve 2 kilo 825 gram uyuşturucu hammaddesi ele geçirildiğini aktardı.

Bakan Yerlikaya'nın Açıklaması

Yerlikaya, şunları kaydetti: "Konya Valimizi, operasyonu koordine eden Konya Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren Konya İl Emniyet Müdürümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimizi zehirlemeye çalışan zehir tacirlerine asla izin vermeyeceğiz."

Olayla ilgili soruşturma ve adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.