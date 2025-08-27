DOLAR
41,04 0%
EURO
47,69 0,28%
ALTIN
4.454,69 0,41%
BITCOIN
4.571.972,9 -0,06%

Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 739 Bin Hap ve 4 Zanlı Yakalandı

Konya'da üç ayrı operasyonda 739 bin uyuşturucu hap, 141 kg bonzai ve 2 kg 825 g uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi; 4 zanlı yakalandı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 08:03
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 08:03
Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 739 Bin Hap ve 4 Zanlı Yakalandı

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik yürütülen operasyonlarda 4 zanlının yakalandığını duyurdu.

Operasyon Detayları

Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Konya'da uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik 3 ayrı operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi. Operasyonlarda 739 bin uyuşturucu hap, 141 kilogram bonzai ve 2 kilo 825 gram uyuşturucu hammaddesi ele geçirildiğini aktardı.

Bakan Yerlikaya'nın Açıklaması

Yerlikaya, şunları kaydetti: "Konya Valimizi, operasyonu koordine eden Konya Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren Konya İl Emniyet Müdürümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimizi zehirlemeye çalışan zehir tacirlerine asla izin vermeyeceğiz."

Olayla ilgili soruşturma ve adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon Of'ta Denizde Kaybolan Çocuk İçin Arama-Kurtarma Başladı
2
Antalya Serik'te İki Depoda Yangın: İtfaiye Müdahalesi Sürüyor
3
Karayolları'nda Yapım ve Bakım Çalışmaları: Bazı Kesimler Trafiğe Kapalı
4
Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 739 Bin Hap ve 4 Zanlı Yakalandı
5
Kadıköy'de Demirli "Zeynebim İstanbul" Gemisinde Yangın Söndürüldü
6
Naci Görür'den deprem uyarısı: DAF’a çok yakın yerlerdeki kentler cidden tehlikede
7
Çorum Merkezli Operasyon: Telefonda Dolandırıcılık İddiasıyla 6 Şüpheli Tutuklandı

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025