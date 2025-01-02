Konya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı

Konya'da Uyuşturucu Ticareti Gözaltına Alınma ile Sonuçlandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği yönünde bilgi alarak harekete geçti. Şüpheli bir aracı takibe alan ekipler, D-300 kara yolunda durdurma işlemi gerçekleştirdi.

Yapılan aramada, araçtaki A.O'nun çantasında 2 bin 240 uyuşturucu hap ile 16 gram esrar ele geçirildi. Olayın ardından, gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan A.O., uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.