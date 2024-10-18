Konya'da Yahya Sinvar İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Yahya Sinvar İçin Gıyabi Cenaze Namazı

İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için Konya'da bir gıyabi cenaze namazı düzenlendi. Bu etkinlik Sultan Selim Camii'nde gerçekleşti.

Vatandaşlar Bir Araya Geldi

Akşam namazının ardından camide toplanan vatandaşlar, Sinvar için dua etti. Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'nu temsilen Adem Ceylan, etkinlikte bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Sinvar'ın Anısına Saygı

Açıklamada Sinvar'ın, İsrail rejimine karşı gösterdiği onurlu direnişin bir sembolü olduğu vurgulandı. Ceylan, “Mücahidimize, şehidimize onun hayatıyla, onun mematıyla İslam ümmetine gösterdiği örnekliğe şahitlik etmek için toplandık. Allah onun şahitliğini mübarek etsin, şehitlerimizi yeryüzünde aziz kılsın.” ifadelerini kullandı.

Etkinlik Sona Erdi

Grup, Sinvar için gıyabi cenaze namazını kılarak dua ettikten sonra etkinliği sona erdirdi.

Konya'da, İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı.