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Konya'da Yanan Tırda Bulunan Ceset Cinayet Olmasıyla Gündemde

Karapınar'da yanan tırda bulunan erkek cesedin cinayet olduğu belirlendi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 11:27
Konya'da Yanan Tırda Bulunan Ceset Cinayet Olmasıyla Gündemde

Konya'da Şok Edici Olay: Yanan Tırda Bulunan Ceset Cinayet

Konya'nın Karapınar ilçesinde, yeni bir cinayet vakası gündeme geldi. Yanan bir tırın içinde bulunan erkek cesedi, cinayet soruşturmasına dönüştü. Olayla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Karapınar-Konya Çevre yolu üzerindeki 6. kilometrede yanan tırda bir ceset buldu. Ekipler, cesedin kimliğini tespit etmek için hemen harekete geçti.

Araç sahibine ulaşan ekipler, tırı O.K. (47)'nin kullandığını belirledi. Yapılan incelemelerde, cesedin O.K.'ye ait olduğu anlaşılınca, babası A.K.'den kimlik tespiti için kan örneği alındı.

Yapılan detaylı çalışmalar neticesinde, tırın içinde parmak izine rastlanan Ş.T. (38) isimli şahıs Cihanbeyli ilçesinde gözaltına alındı. Ş.T.’nin, çıkan bir tartışmada O.K.’yi silahla öldürdükten sonra tırı ateşe verdiğini itiraf ettiği öne sürüldü.

Şu anda emniyete götürülen zanlının işlemleri devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken, kamuoyuna daha fazla bilgi verilmesi bekleniyor.

Konya'nın Karapınar ilçesinde yanan tırda bulunan erkek cesediyle ilgili 1 şüpheli gözaltına...

Konya'nın Karapınar ilçesinde yanan tırda bulunan erkek cesediyle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

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