Konya'daki Kaza: Tır ile Minibüs Çarpıştı, 1 Ölü, 5 Yaralı

Konya'da Tır ve Minibüs Çarpıştı

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde, Tatlıcak Mahallesi Saadet Caddesi ile Okyar Caddesi kavşağında gerçekleşen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, Fatih Furkan Y. yönetimindeki 42 AJR 540 plakalı damperli tır ile Talip Darak idaresindeki 43 AGR 364 plakalı minibüsün çarpışması sonucu meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, minibüs sürücüsü Talip Darak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirlerken, minibüste bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tır Sürücüsü Gözaltında

Kaza sonrası tır sürücüsü Fatih Furkan Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.