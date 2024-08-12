Konya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Konya'daki Orman Yangını Söndürüldü

Konya'nın Ilgın ilçesinde bugün Gökçeyurt Mahallesi'nde gerçekleşen orman yangını, yetkililerin başarılı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Henüz Bilinmiyor

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, bölgedeki ormanlık alanda kısa sürede yayıldı. İhbar sonrası, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Ilgın Belediyesi ile Ilgın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

5 Saat Süren Mücadele

Yangına hem havadan hem de karadan müdahalede bulunan ekipler, yaklaşık 5 saatlik bir çalışmanın ardından yangını kontrol altına almayı başardı.

Valilikten Açıklama

Konya Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangın nedeniyle can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirilirken, duruma ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"Gökçeyurt mevkiinde meydana gelen yangına, valiliğimizin koordinasyonunda ilgili kurumlarla birlikte anında müdahale edilmiş, yoğun çalışmalar sonucu yangın büyümeden söndürülmüştür."

Vatandaşlar Uyarıldı

Bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiği vurgulandı. Yangına katılan ekiplere teşekkür edilmelerinin yanı sıra, hava sıcaklıklarının artmasıyla yangın riskinin yükselebileceği belirtilerek, vatandaşların daha dikkatli olmaları istendi.