DOLAR
35,94 0,01%
EURO
37,13 -0,01%
ALTIN
3.306,95 0,01%
BITCOIN
3.465.400,06 -0,64%

Konya'daki Silahlı Kavga: 1 Ölüm, 5 Yaralı

Konya'nın Ahırlı ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 23:09
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 23:14
Konya'daki Silahlı Kavga: 1 Ölüm, 5 Yaralı

Konya’nın Ahırlı İlçesinde Kanlı Kavga

Konya'nın Ahırlı ilçesine bağlı Akkise Mahallesi'nde, iki aile arasında husumet nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Olay, aile üyeleri arasında başlayan bir tartışmanın büyümesiyle meydana geldi. Adem E. (55), Ömer E. (16), Tahsin K. (31), Şükrü Ali E. (25), Serkan K. (19) ve Arda K. (17) kavgada yaralanan isimler arasında yer aldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, Arda K. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan Tahsin K., hastanedeki ilk müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Şükrü Ali E. ise Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından kavgaya karışanları yakalamak için jandarma, mahallede geniş güvenlik önlemleri alarak araştırmalara başladı.

Konya'nın Ahırlı ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını...

Konya'nın Ahırlı ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya'daki Silahlı Kavga: 1 Ölüm, 5 Yaralı
2
Pendik'te Motosikletli Kazada Yaralanma Anı Güvenlik Kamerasında
3
Pendik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
4
Kocaeli'de Eşini Tabancayla Öldüren Kadın Tutuklandı
5
Mersin'de Kontrolden Çıkan Otomobil Fırına Girdi
6
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı'dan Adana'ya Ziyaret
7
Almanya'da On Binlerce Kişi Aşırı Sağa Karşı Alanlara Döküldü

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!