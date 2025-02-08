Konya'daki Silahlı Kavga: 1 Ölüm, 5 Yaralı

Konya’nın Ahırlı İlçesinde Kanlı Kavga

Konya'nın Ahırlı ilçesine bağlı Akkise Mahallesi'nde, iki aile arasında husumet nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Olay, aile üyeleri arasında başlayan bir tartışmanın büyümesiyle meydana geldi. Adem E. (55), Ömer E. (16), Tahsin K. (31), Şükrü Ali E. (25), Serkan K. (19) ve Arda K. (17) kavgada yaralanan isimler arasında yer aldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, Arda K. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan Tahsin K., hastanedeki ilk müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Şükrü Ali E. ise Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından kavgaya karışanları yakalamak için jandarma, mahallede geniş güvenlik önlemleri alarak araştırmalara başladı.

Konya'nın Ahırlı ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.