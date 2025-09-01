Konya GastroFest Başlıyor: 4-7 Eylül'de Kalehan'da

Konya mutfağının mirası ve festival programı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin mutfak kültürünü tanıtmak amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Konya GastroFest için hazırlıklar tamamlandı.

Toplantıyı Millet Bahçesi'nde yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya mutfağının sadece basit bir yemek kültürü olmadığını; binlerce yıllık medeniyetin damakta iz bırakan bir hikâyesi olduğunu vurguladı.

Altay, kentin mutfağının Mevlevi kültürüne dayandığını belirterek şunları söyledi:

"Konya mutfağı aynı zamanda Mevlevi kültürünün ince ruhunu barındırmaktadır. Dünyada adına türbe yapılmış tek aşçı olan Mevlana'nın aşçısı Ateşbaz-ı Veli'nin Konya'da meftun olması bu şehri mutfak kültürüne verdiği değerin en büyük nişanesi. Ateşbaz-ı Veli'nin ocağında yanan ateş bugün hala sofralarımıza ışık tutmaktadır."

Altay, önceki yıllarda düzenlenen GastroFest'lerdeki ilgiden söz ederek 2021 ve 2022 etkinliklerinde 500 bin misafirin ağırlandığını hatırlattı.

Festivalin açılış bilgilerini ve program beklentisini de paylaşan Altay, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl da yine yüzbinlerce ziyaretçiyle dolu dolu bir festival yapacağımıza yürekten inanıyoruz. 4 Eylül Perşembe günü saat 10.00'da Kalehan Ecdat Bahçesi'nde kapılarını açacak olan GastroFest ile binlerce yıllık ocaklarda pişen lezzetlerimizle birlikte köklü bir medeniyetin sofrasını kültürünü ve ruhunu tanıtmaya da vesile olacağız. Söyleşilerden konserlere, atölyelerden yarışmalara kadar dopdolu bir programla Konya'mızı gastronomi alanında uluslararası noktaya taşıma gayretini sürdüreceğiz. Ayrıca 100 esnafımıza kuracağımız stantlarla, çok sayıda ünlü şefin katılımıyla festivalimiz daha da renklenmiş olacak."

Kalehan Ecdat Bahçesi'nde 4-7 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinliğe çok sayıda ziyaretçinin katılması bekleniyor.

