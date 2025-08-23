Konya Kulu'da Traktörden Ayrılan Römork Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı
Kaza Detayları
Konya'nın Kulu ilçesinde, Bozan Mahallesi Tuz Gölü yolu üzerinde seyir halindeki traktörden ayrılan römorkun şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.
Şeref K. (63) idaresindeki 42 NT 975 plakalı traktörden ayrılan römorkun devrilmesi sonucu römorkta bulunan Cemile D. (63) yaşamını yitirdi.
Olayda yaralananlar arasında Yakup D. (51), Serpil D. (46) ve 5 yaşındaki S.D. bulunuyor.
Yaralılar, ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
