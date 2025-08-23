DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.686.513,98 1,82%

Konya Kulu'da Traktörden Ayrılan Römork Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde traktörden ayrılan römorkun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı; yaralılar Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 18:21
Konya Kulu'da Traktörden Ayrılan Römork Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

Konya Kulu'da Traktörden Ayrılan Römork Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kaza Detayları

Konya'nın Kulu ilçesinde, Bozan Mahallesi Tuz Gölü yolu üzerinde seyir halindeki traktörden ayrılan römorkun şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Şeref K. (63) idaresindeki 42 NT 975 plakalı traktörden ayrılan römorkun devrilmesi sonucu römorkta bulunan Cemile D. (63) yaşamını yitirdi.

Olayda yaralananlar arasında Yakup D. (51), Serpil D. (46) ve 5 yaşındaki S.D. bulunuyor.

Yaralılar, ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki traktörden ayrılan römorkun devrilmesi sonucu 1 kişi...

Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki traktörden ayrılan römorkun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri İncesu'da Motosiklet Kazası: Nurican Karaca (23) Hayatını Kaybetti
2
Tokat'ta Gıjgıj Tepesi'nde Orman Yangını: Ekipler Karadan Müdahale Ediyor
3
Efkan Ala: Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Gazze Mektubu 'İnsanlığın Ortak Vicdanı'
4
KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu
5
Memişoğlu: Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Gönderdiği Gazze Mektubu 'İnsani Çağrı'
6
Türk Yıldızları Malazgirt Semalarında Gösteri Uçuşu — 954. Yıl
7
Macron-Tokayev Telefon Görüşmesi: Ulaşım ve Enerjide Stratejik Ortaklık

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı