Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Aylık 12 Bin TL Burs İmkanı

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde Aylık 12 Bin TL Burs Desteği!

Türkiye, eğitim alanındaki desteklerle gündemden düşmüyor. Son olarak, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, uluslararası öğrenciler için dev bir burs programı başlattı. Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler, aylık 12,000 TL burs alarak eğitim ve yaşam masraflarını karşılayabilecekler.

Yüksek Başarı Bursu Programı

Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin başlattığı "Yüksek Başarı Bursu" programı, sadece maddi destek sunmakla kalmayıp, Türkiye'nin eğitim alanındaki iddiasını da vurguluyor. Üniversite, şu an 95 farklı ülkeden gelen binlerce öğrenciye ev sahipliği yaparak, ülkemizin en büyük yükseköğretim kurumları arasında yer alıyor.

Burs İçin Aranan Şartlar

Bu prestijli burs programına başvurmak isteyen uluslararası öğrencilerin, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen sınavlarda başarılı olmaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra, öğrencilerin kendi ülkelerindeki ulusal veya uluslararası sınavlarda ilk %1'lik dilimde yer aldıklarını belgelemesi şartı da aranmaktadır.

Her Şey Dahil Destek Paketi

Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin sunduğu bu burs, yalnızca nakit ile sınırlı kalmıyor. YTB ile NEÜ Vakfı arasında imzalanan iş birliği protokolü sayesinde bursiyerli öğrenciler, kapsamlı bir destek paketinden de yararlanabilecekler. Barınma masrafları, genel sağlık sigortası primleri ve Türkiye'deki eğitim harçlarının tamamı burs süresince karşılanacak.

Geçtiğimiz yıl 8,000 TL olan burs miktarının %50 artırılarak 12,000 TL'ye çıkarıldığı bu destek programıyla birlikte, öğrencilerin Türkiye'ye ilk geliş ve mezuniyet sonrası ülkelerine dönüşleri için tek seferlik uçak biletleri de sağlanacak.