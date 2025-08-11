DOLAR
40,71 -0,02%
EURO
47,47 -0,12%
ALTIN
4.398,7 1,02%
BITCOIN
4.950.926,52 -2,49%

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Aylık 12 Bin TL Burs İmkanı

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, uluslararası öğrencilere aylık 12 bin TL rekor burs vererek eğitim desteğini artırıyor.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 09:43
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 09:43
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Aylık 12 Bin TL Burs İmkanı

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde Aylık 12 Bin TL Burs Desteği!

Türkiye, eğitim alanındaki desteklerle gündemden düşmüyor. Son olarak, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, uluslararası öğrenciler için dev bir burs programı başlattı. Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler, aylık 12,000 TL burs alarak eğitim ve yaşam masraflarını karşılayabilecekler.

Yüksek Başarı Bursu Programı

Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin başlattığı "Yüksek Başarı Bursu" programı, sadece maddi destek sunmakla kalmayıp, Türkiye'nin eğitim alanındaki iddiasını da vurguluyor. Üniversite, şu an 95 farklı ülkeden gelen binlerce öğrenciye ev sahipliği yaparak, ülkemizin en büyük yükseköğretim kurumları arasında yer alıyor.

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Aylık 12 Bin TL Burs İmkanı

Burs İçin Aranan Şartlar

Bu prestijli burs programına başvurmak isteyen uluslararası öğrencilerin, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen sınavlarda başarılı olmaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra, öğrencilerin kendi ülkelerindeki ulusal veya uluslararası sınavlarda ilk %1'lik dilimde yer aldıklarını belgelemesi şartı da aranmaktadır.

Her Şey Dahil Destek Paketi

Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin sunduğu bu burs, yalnızca nakit ile sınırlı kalmıyor. YTB ile NEÜ Vakfı arasında imzalanan iş birliği protokolü sayesinde bursiyerli öğrenciler, kapsamlı bir destek paketinden de yararlanabilecekler. Barınma masrafları, genel sağlık sigortası primleri ve Türkiye'deki eğitim harçlarının tamamı burs süresince karşılanacak.

Geçtiğimiz yıl 8,000 TL olan burs miktarının %50 artırılarak 12,000 TL'ye çıkarıldığı bu destek programıyla birlikte, öğrencilerin Türkiye'ye ilk geliş ve mezuniyet sonrası ülkelerine dönüşleri için tek seferlik uçak biletleri de sağlanacak.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Kadın Lider Ceren Oğuz'dan Avrupa'da Havacılık Teknolojisi Atılımı
2
Adana'da 19 Bin Sentetik Uyuşturucu Hap Ele Gepassedildi
3
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Balıkesir Depremi Mesajı
4
Bakan Memişoğlu'ndan Sındırgı Depreminin Ardından Açıklama
5
Türk-İslam Dönemi Mezar Taşları Dijital Arşive Kazandırılıyor
6
İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
7
Sinop'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı, Mücadele Devam Ediyor

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Aylık 12 Bin TL Burs İmkanı

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek