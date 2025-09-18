Konya Selçuklu'da Ev Yangını: İmmihan Cücün'ün Evi Kullanılamaz Hale Geldi

Konya'nın Selçuklu ilçesinde çıkan yangında İmmihan Cücün'e ait ev kullanılamaz hale geldi; itfaiye yangını söndürdü, nedeni henüz belirlenemedi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 12:36
İtfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Konya'nın Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Akşemsettin Sokak'ta bulunan iki katlı binanın ikinci katındaki evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle söz konusu evde ciddi ölçüde hasar oluştu ve ev kullanılamaz hale geldi.

Evde yalnız yaşayan İmmihan Cücün (71), yanan evini gözyaşlarıyla izledi. Cücün, aile sağlığı merkezine gitmek için evden çıktığını belirterek, 'Evin yanıyor diye haber geldi. İçerde kimse yoktu. Sadece ben vardım, ben de dışarıdaydım. Her şeyim gitti. Bütün eşyalarım yandı. Alt katta yaşayan yoktu.' dedi.

