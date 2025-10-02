Konya Seydişehir'de Devrilen Otomobil: 3 Kişi Yaralandı

Seydişehir İncesu mevkisinde aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı; sürücü Bedirhan Yıldız, eşi Büşra ve 1 yaşındaki Günce Yıldız yaralandı.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 10:18
Kaza İncesu Mevkiinde Meydana Geldi

Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Bedirhan Yıldız idaresindeki 66 ABG 108 plakalı otomobil, Seydişehir İncesu mevkisinde aydınlatma direğine çarparak refüje devrildi.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerindeki müdahalenin ardından yaralananlar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada sürücü Bedirhan Yıldız ile araçtaki eşi Büşra ve çocukları Günce Yıldız (1) yaralandı. Yetkililer, kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

