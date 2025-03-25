Konya Trafik Tartışmasında 1 Genç Bıçaklandı: 11 Sanık Hakim Karşısında

Konya'da Trafikte Korkunç Olay: Genç Cinnet Getirip Bıçakla Öldürüldü

Konya'nın Meram ilçesinde trafikte yaşanan tartışmada 18 yaşındaki Muhammet Oğuzhan Yaşar'ın bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili 11 sanık, hakim karşısına çıkarıldı. Olay, 21 Ekim 2024 tarihinde meydana geldi.

Duruşmaya Katılım

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Batuhan B., tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve maktul Yaşar'ın yakınları katıldı. Sanık Batuhan B, olay günü yaşanan tartışmanın sebebini yol verme meselesi olarak öne sürdü.

Olayın Gelişimi

Batuhan B, maktulü önceden tanımadığını ve kendisine park yeri ararken rastladığını belirtti. Olayın ardından çıkan kavganın, maktulün kendisine küfür etmesi ve karnına tekme atmasından kaynaklandığını savundu. Bıçağı yalnızca savunma amacıyla kullandığını iddia etti.

Diğer Sanıkların İfadeleri

Batuhan B'ye yardım ettiği belirtilen diğer sanıklar ise, maktulle herhangi bir husumetlerinin olmadığını ve üzerlerine atılı suçlamaları reddetti. Maktulün ailesinin avukatı Göksel Karagöz, olayın yalnızca bir trafik tartışması olmadığını, daha önce yaşanan bir husumetin neticesinde meydana geldiğini vurguladı.

Kamera Görüntüleri ve Deliller

Kamera kayıtlarında, Batuhan B'nin maktulü bıçaklarken hiçbir şey söylememesi dikkat çekmektedir. Olayla ilgili delillerin detaylı bir şekilde incelendiği öğrenildi.

Mahkemeden Karar

Mahkeme heyeti, sanık Batuhan B'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Olayla ilgili detayların incelenmesine ve tanık ifadelerine başvurulmasına devam edileceği bildirildi.

Olayın Arka Planı

Olay günü, Batuhan B'nin araçla maktulü takip ettiği iddiaları bulunmaktadır. Ancak sanık bu durumu reddetti; olaydan sonra kaçtığı yerlerde fare korkusu yaşadığı tespit edildi.