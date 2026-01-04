Konya Tropikal Kelebek Bahçesi 2025’te 603 bin 23 ziyaretçiyle 4 milyon 136 bin 888’e ulaştı

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi 2025’te yoğun ilgi gördü

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, açıldığı günden bu yana toplam 4 milyon 136 bin 888 ziyaretçiye ulaşarak Konya turizmine kayda değer katkı sağlamaya devam ediyor.

Yılın her döneminde yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlayan bahçe, 2025 yılında da büyük ilgi gördü ve bu süreçte 603 bin 23 ziyaretçiyi ağırladı. Turizmin merkezi Selçuklu’nun önde gelen destinasyonlarından biri olan bahçe, ziyaretçilerine doğal atmosferi, tropikal bitki örtüsü ve yüzlerce kelebek türüyle benzersiz bir deneyim sunuyor.

Yaz döneminde bahçeye gelen ziyaretçi sayısı 272 bin 491 olarak kaydedildi; bu dönemde Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretlerinin 752. Vuslat Yıl Dönümü için düzenlenen Şeb-i Arus törenleri sırasında da yoğun ilgi gözlendi.

Bin 600 metrekarelik kelebek uçuş alanı ile Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın en büyük ve dünya çapında sayılı alanlardan biri olan bahçe, yaz-kış 28 derece sıcaklık ve yüzde 80 nem değerinde korunuyor. Merkezde 98 farklı türe ait bitkiler ve 60 farklı tür kelebeğe doğal yaşam alanı sağlanıyor.

Bahçe ziyaretçilerine ayrıca Böcek Müzesi, yaşam döngülerini anlatan sunumların yapılacağı sinema salonu ve müze konuklarına yönelik çok amaçlı salon gibi donanımlı hizmetler sunuluyor. Müzede kral yılan, dev salyangoz, papağan gibi canlılar da yer alıyor.

Başkan Pekyatırmacı: "Konya Tropikal Kelebek Bahçemize olan yoğun ilgi bizleri memnun ediyor"

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’nin tüm Türkiye başta olmak üzere yurt dışından da önemli ölçüde ilgi gördüğünü belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Tropikal Kelebek Bahçemizde rengarenk kelebekler ve tropikal atmosferle her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlıyoruz. Konya’ya gelen misafirlerin Hazreti Mevlana türbesinden sonra en çok ziyaret ettiği yer olan bahçemiz yılın dört mevsiminde de en gözde mekanlardan biri olmayı sürdürerek açıldığı günden bu yana 4 milyon 136 bin ziyaretçi sayısını aştı. Bahçemizde misafirlerimiz kelebeklerin kozadan pupa haline geçişine ve kelebeğe dönüşümüne şahitlik etme fırsatı yakalıyorlar. Google Haritalar’ın en çok incelenen konumları listesinde ilk 10 lokasyonda yer alan Konya Tropikal Kelebek Bahçemize olan bu ilgi bizleri oldukça memnun ediyor. Ayrıca Bahçemizin yan alanına kurduğumuz GES panelleri elektrik ihtiyacımızın tamamını karşılayıp hem tasarruf sağlıyor hem de doğayı koruyoruz. Konya turizmine ziyaretleriyle büyük katkı sağlayan tüm misafirlerimize teşekkür ediyor, kelebeklerin ve doğanın bu muhteşem serüvenine şahit olmaya herkesi davet ediyorum" diye konuştu.

