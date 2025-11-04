Konyaaltı Kreşlerinde Minik Ellerle Turşu Kuruldu

Konyaaltı Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde eğitim gören minikler için keyifli bir etkinlik düzenlendi. Minikler, öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları turşuları olgunlaşmaya bıraktı.

Etkinlikte öğrenciler ilk olarak sebzeleri kavanozlara yerleştirdi. Ardından öğretmenlerinin yardımıyla kavanozlara tuz ve sirke koyarak turşu kurma işlemini tamamladı. Çocuklar gerçekleştirilen etkinliği keyifle karşıladı.

Kreş öğretmenleri, etkinliğin el koordinasyonu ve motor becerilerin gelişimi ile öğrencilerin grup çalışmasına uyum sağlaması amacıyla düzenlendiğini aktardı. Konyaaltı Belediyesi Kreş Müdürlüğü yetkilileri, turşu kurma etkinliği gibi birçok etkinliğin çocukların gelişimi için planlanmaya devam edeceğini bildirdi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'ın Açıklaması

Cem Kotan: Konyaaltı Belediyemizin tüm kreşlerinde eğitimlerimiz devam ediyor. Verdiğimiz eğitimin yanında, miniklerimize üretmenin önemini de aktarıyoruz. Etkinliklerimizde çocukların motor becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor ve aynı zamanda özgüvenlerini artırıyoruz. Miniklerimiz hem eğleniyor hem öğreniyor. Bu bizleri çok mutlu ediyor. Çocuklarımızın beceri gelişimi bizler için önemli. Atatürk’ün çocukları için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Hepsinin eline sağlık

Konyaaltı Belediyesi Kreş Öğretmeni Esra Karadaşlı'nın Açıklaması

Esra Karadaşlı: Bu etkinliği, çocuklarımız için kışa hazırlık etkinliği olarak planladık. Buradaki amacımız çocukların motor gelişimini sağlamak, aynı zamanda gelişimlerini desteklemek ve el ile göz koordinasyonunu desteklemek. Amacımız okul öncesi eğitimde eğlenerek öğretmek. Akademik bilgiyi oyun olarak alıyoruz. Aynı zamanda eğlenceli etkinliklerle de tamamlıyoruz. Bugünkü turşu kurma etkinliği de bunun bir örneğiydi. Belediye Başkanımız Cem Kotan’ın çocuklara verdiği önem doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz ve çocuklarımıza güzel bir gelecek hazırlıyoruz

