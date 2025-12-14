Konyaaltı’nda Mevsimlik Çiçek Ekimi — Belediye Fidanlığı Şehri Renklendiriyor

Konyaaltı Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki üretim tesisi (fidanlık) tarafından daha önce ekimi yapılan mevsimlik bitki ve çiçekleri belirlenen noktalara dikmeye devam ediyor. Yol kenarları, kavşaklar ve parkları süsleyen bitkiler, ilçenin çehresini yeniliyor.

Dikim Çalışmaları ve Kullanılan Türler

Ekipler, kış aylarının gelmesiyle beraber brassica (süs lahanası), viola (hercai menekşe) ve aslanağzı bitkilerini dikmeye başladı. Üretilen bitkiler, Konyaaltı’nın farklı noktalarına özenle yerleştiriliyor.

Fidanlık ve Ekonomik Katkı

Konyaaltı Belediyesi yetkilileri, bitkilerin üretim tesisinde üretilmesinin yüksek masrafları ortadan kaldırdığını ve ekonomik tasarruf sağladığını aktardı. Bu sayede belediye kaynakları daha verimli kullanılıyor.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan şunları söyledi: "Mevsimsel açıdan uygun olan bitkileri fidanlığımızda üretiyoruz. Üretilen bitkiler, Konyaaltı’mızın çeşitli noktalarına ekiliyor. Konyaaltı’mız Antalya’nın kalbi. Çok güzel bir ilçede yaşıyoruz. Güzel ilçemizi göze hitap edecek bir hale getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bünyemizde yer alan fidanlığımızda hem bitkilerimizi üretiyor hem de büyük oranda tasarruf sağlıyoruz. Böylelikle halkımızın her kuruşuna sahip çıkıyoruz. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımın eline sağlık".

KONYAALTI BELEDİYESİ, PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE YER ALAN ÜRETİM TESİSİNDE (FİDANLIK) DAHA ÖNCE EKİMİNİ YAPTIĞI MEVSİMLİK BİTKİ VE ÇİÇEKLERİ BELİRLENEN NOKTALARA DİKMEYE TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR.