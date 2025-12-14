DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.843.352,72 0,07%

Konyaaltı’nda Mevsimlik Çiçek Ekimi — Belediye Fidanlığı Şehri Renklendiriyor

Konyaaltı Belediyesi, fidanlıkta üretilen brassica, viola ve aslanağzı türlerini şehirde dikerek hem görünümü iyileştiriyor hem de maliyetleri azaltıyor.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 11:30
Konyaaltı’nda Mevsimlik Çiçek Ekimi — Belediye Fidanlığı Şehri Renklendiriyor

Konyaaltı’nda Mevsimlik Çiçek Ekimi — Belediye Fidanlığı Şehri Renklendiriyor

Konyaaltı Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki üretim tesisi (fidanlık) tarafından daha önce ekimi yapılan mevsimlik bitki ve çiçekleri belirlenen noktalara dikmeye devam ediyor. Yol kenarları, kavşaklar ve parkları süsleyen bitkiler, ilçenin çehresini yeniliyor.

Dikim Çalışmaları ve Kullanılan Türler

Ekipler, kış aylarının gelmesiyle beraber brassica (süs lahanası), viola (hercai menekşe) ve aslanağzı bitkilerini dikmeye başladı. Üretilen bitkiler, Konyaaltı’nın farklı noktalarına özenle yerleştiriliyor.

Fidanlık ve Ekonomik Katkı

Konyaaltı Belediyesi yetkilileri, bitkilerin üretim tesisinde üretilmesinin yüksek masrafları ortadan kaldırdığını ve ekonomik tasarruf sağladığını aktardı. Bu sayede belediye kaynakları daha verimli kullanılıyor.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan şunları söyledi: "Mevsimsel açıdan uygun olan bitkileri fidanlığımızda üretiyoruz. Üretilen bitkiler, Konyaaltı’mızın çeşitli noktalarına ekiliyor. Konyaaltı’mız Antalya’nın kalbi. Çok güzel bir ilçede yaşıyoruz. Güzel ilçemizi göze hitap edecek bir hale getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bünyemizde yer alan fidanlığımızda hem bitkilerimizi üretiyor hem de büyük oranda tasarruf sağlıyoruz. Böylelikle halkımızın her kuruşuna sahip çıkıyoruz. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımın eline sağlık".

KONYAALTI BELEDİYESİ, PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE YER ALAN ÜRETİM TESİSİNDE (FİDANLIK)...

KONYAALTI BELEDİYESİ, PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE YER ALAN ÜRETİM TESİSİNDE (FİDANLIK) DAHA ÖNCE EKİMİNİ YAPTIĞI MEVSİMLİK BİTKİ VE ÇİÇEKLERİ BELİRLENEN NOKTALARA DİKMEYE TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR.

KONYAALTI BELEDİYESİ, PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE YER ALAN ÜRETİM TESİSİNDE (FİDANLIK)...

İLGİLİ HABERLER

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Yerlikaya: Kırmızı Bültenle 20 Uluslararası, 4 Ulusal Seviyede Aranan Suçlu Türkiye’ye Getirildi
2
Kültepe'de 4 bin 500 Yıllık Kurutulmuş Meyveler: Elma, Üzüm ve Kızılcık
3
Çiğdem Yaylası beyaza büründü: Hendek'te kartpostallık kar manzarası
4
Hakkâri Valisi Ali Çelik’ten Şehit Er Halit Tatlı Ailesine Ziyaret
5
Bursa Karacabey'de Trafik Kazası: 15 Yaşındaki Furkan Altın Hayatını Kaybetti
6
Adana'da Otomobil Patladı: Sürücü İsmail Hakkı Doğan Hayatını Kaybetti
7
Igudesman & Joo ile 25. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde Görkemli Final

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama