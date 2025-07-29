Konyalı John Wick, Kitap Geliriyle Köy Okullarını Yeniliyor

Konyalı John Wick, Eğitime Destek Oluyor

Konyalı beden eğitimi öğretmeni Ömer Aslan, yazdığı kitabın satış geliriyle doğudaki köy okullarına hayat veriyor. 2020 yılında kaleme aldığı "Aşk Engel Tanımaz" romanı ile elde ettiği gelirle, Muş ve Van'da sekiz okulun tadilatını gerçekleştiren Aslan, bu yıl da Erciş ilçesinde üç okulun çatı ve duvarlarını boyadı.

Sosyal Sorumluluk Projesi

41 yaşındaki Aslan, Karaman'daki Temizel-Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde beden eğitimi öğretmenliği yapıyor. Erciş'e arkadaşlarıyla birlikte gelerek üç okulda çevre düzenlemesi yapan Aslan, aynı zamanda öğrencilere saç tıraşı hizmeti de sundu. Berber arkadaşı İsmail Yıldırım ile birlikte yaptıkları bu sosyal sorumluluk projesi, yerel halk tarafından büyük bir takdirle karşılandı.

Çocukların Kalbine Dokunmak

Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köy okullarının fiziksel koşullarını iyileştirmenin önemine vurgu yaparak, "Çocukların kalbine dokunmak, yüzlerinde bir gülümseme görmek en büyük kazancım" dedi. Sosyal medyadan destek alan Aslan, kitap satışlarının beş bin, bin ve 250 liradan yapıldığını, bu gelirlerin tamamının köy okullarına harcandığını belirtti.

Yerel Destek

İkizçalı Mahalle Muhtarı Osman Karaman, Aslan ve arkadaşlarının okula yaptıkları katkıyı övgüyle karşıladı. "Uzaklardan gelip okulumuzu boyadılar. Okulumuz tertemiz oldu ve çocuklarımız bir an önce eğitime başlamak istiyor" diyerek onlara teşekkür etti.

Öğrencilerin Teşekkürü

Okulun öğrencisi Hazal Zorlu ise yapılan çalışmanın ardından "Okulumu çok güzel boyamışlar. Heyecanla onları izledik" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Hollywood yıldızı Keanu Reeves'in canlandırdığı "John Wick" karakterine benzetilen ve çevresinde "Konyalı John Wick" olarak adlandırılan Ömer Aslan, Van'ın Erciş ilçesinde 3 okulun çatı ve duvarlarını boyadı.

Hollywood yıldızı Keanu Reeves'in canlandırdığı "John Wick" karakterine benzetilen ve çevresinde "Konyalı John Wick" olarak adlandırılan Ömer Aslan, Van'ın Erciş ilçesinde 3 okulun çatı ve duvarlarını boyadı.